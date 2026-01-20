Feijóo traslada a Illa su preocupación por el accidente en Gelida y el pésame por la muerte del maquinista

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una comparecencia a los medios para informar sobre el accidente ferroviario en Adamuz. A 19 de enero de 2026 en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España). Feijóo viaja al lugar del accidente después de haber manten - Guillermo Morales - Europa Press

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, su preocupación por el accidente ferroviario en Gelida (Barcelona) en el que un tren de Rodalies ha descarrilado tras la caída de un muro de contención, provocando la muerte del maquinista y al menos quince heridos.

"Esto es demasiado. Siento mucho el fallecimiento de otro maquinista en el descarrilamiento de un tren en Gelida (Barcelona), y deseo la recuperación de las personas heridas", ha expresado Feijóo en un mensaje que ha publicado en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Asimismo, Feijóo ha señalado que acaba de trasladar al presidente de la Generalitat su preocupación y apoyo a los servicios de emergencias.