Feijóo traslada su pésame por la muerte del periodista Fernando Ónega, "voz comprometida" con los "valores democráticos"

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado su pésame a la familia del periodista Fernando Ónega, al que ha definido como un hombre "honesto" y de "voz comprometida" con los "valores democráticos".

En un mensaje en 'X', el líder 'popular' se ha hecho eco de la muerte de Ónega. "Nos ha dejado Fernando Ónega, testigo privilegiado de horas decisivas de la historia de España. Voz comprometida durante décadas con los valores democráticos", ha escrito.

Feijóo, además, le ha recordado como "un hombre honesto y cordial y, para mí, un amigo entrañable". "Mi más sincero pésame a su familia y a todo el periodismo español", ha agregado.

Fernando Ónega, considerado uno de los cronistas imprescindibles del periodismo español y una de las voces más relevantes y respetadas de la Transición, ha muerto este martes a los 78 años, según ha confirmado el diario 65YMÁS, del que era presidente.

"España pierde a uno de sus grandes cronistas. Galicia, a un hijo orgulloso de su tierra. Y el periodismo, a uno de sus servidores más leales", ha expresado en un comunicado 65YMÁS, cuya directora, Ana Bedia, ha agradecido su "ética, imparcialidad y sentido de Estado".