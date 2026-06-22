Feijóo ve una "buena noticia" para Colombia la victoria de Abelardo de la Espriella frente a su rival de izquierda

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la romería que organiza el PP provincial de A Coruña, a 13 de junio de 2026, en O Pino, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "buena noticia" para Colombia y para toda Hispanoamérica la victoria en las elecciones presidenciales del candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, frente a su rival de izquierda, el oficialista Iván Cepeda.

"Mi felicitación a Abelardo de la Espriella por su triunfo. Una buena noticia para Colombia y para toda Hispanoamérica", ha asegurado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press.

El presidente de los 'populares' ha expresado sus mejores deseos para el mandato que arrancará De la Espriella en Colombia. "Le deseo acierto en los retos que tiene por delante y éxito en la tarea de mejorar la vida de todos los colombianos", ha apostillado.

En concreto, Abelardo de la Espriella ha ganado este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 49,66% de los votos frente a su rival de izquierda, el oficialista Iván Cepeda, que se ha quedado muy cerca tras alcanzar el 48,70% de los sufragios, con el 99,99% de las mesas informadas, según el preconteo.

Ya en la primera vuelta electoral, celebrada el pasado 31 de mayo, De la Espriella se consagró como el candidato más votado, logrando un 43,74% de votos frente al 40,9% de Cepeda.

Antes de finalizar el preconteo, De la Espriella ha afirmado que "hoy comienza una nueva etapa" para el país sudamericano, "gracias a (los) casi trece millones de colombianos" que han confiado en el movimiento Defensores de la Patria. Además, ha querido agradecerle a sus votantes el "respaldo" mostrado en las urnas, insistiendo en que "no se van a arrepentir".