Feijóo ve en las elecciones municipales una oportunidad para consolidar "el cambio histórico" del PP en Andalucía

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que las próximas elecciones municipales son "una oportunidad histórica" para que el PP afiance la confianza obtenida en las elecciones de Andalucía, donde ganó por mayoría absoluta el pasado 19 de junio.

"Tenéis la oportunidad de consolidar en las municipales el cambio histórico que se ha producido en el gobierno de la comunidad", ha dicho Feijóo a los 'populares' andaluces, felicitándoles por que su resultado electoral ha sido "de las mayores alegrías políticas que ha tenido España en estos últimos meses".

Así, durante su intervención en la Junta Directiva del PP de Málaga, donde ha participado este miércoles junto al presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el coordinador general del PP y presidente provincial, Elías Bendodo, ha ensalzado el trabajo del PP-A para contar hoy con "una inmensa mayoría".

Para Feijóo, esta ha sido resultado de liderar un proyecto que ha sumado "los anhelos y expectativas de la mayoría de los ciudadanos"; "no atendiendo solo a los intereses de los andaluces que nos votaron en las pasadas elecciones, sino también a los intereses de los andaluces que no nos habían votado y que ahora nos han dado lo máximo que nos pueden dar: su voto, su confianza".

"Una vez tienes eso tienes la responsabilidad de responder", ha indicado el dirigente 'popular', que ha reconocido que eso "lo habéis entendido tan bien en Andalucía, y por eso tenéis esta inmensa mayoría".

A ello, ha sumado que la comunidad "ha sabido demostrar que la política de nuestro tiempo no tiene que resignarse a la crispación, al radicalismo ni al enfrentamiento", sino que se ha basado en una gestión liderada por Juanma Moreno, donde "el insulto y las vísceras" no han tenido cabida.

CABEZA Y CORAZÓN EN LA POLÍTICA. LOS INSULTOS, FUERA

Así ha hablado de un candidato del PP-A a la presidencia de la Junta que durante la campaña electoral del 19J "tenía corazón y cabeza, y no utilizaba las vísceras para hacer política". "Yo no he visto a Juanma Moreno insultar a diestro y siniestro, ni siquiera lo he visto respondiendo a los insultos", ha dicho Feijóo, que ha remarcado que la política en la que cree y que practica es: "la cabeza y el corazón al mil por cien y los insultos y las vísceras, fuera de la política de España".

Por el contrario, ha señalado que Moreno, actual presidente de la Junta, "va a garantizar la unidad, la estabilidad, la tranquilidad y el rigor" en Andalucía, considerándolo "el político de moda en España". Además, ha dicho de él que "es la persona que tiene más autoridad en este momento, no por poder sino por autoritas, conocimiento, hechos, resultados", porque "al final, nos guste o no, la política son resultados".

De este modo, ha incidido en que el resultado del PP obtenido en las andaluzas "es un resultado que todos los españoles, y os aseguro que todos los españoles, están contentos, incluso los que pertenecen a otro partido", porque ha respondido "a la mayoría de los ciudadanos".

Por eso, asegura que Andalucía tiene "la oportunidad de consolidar en las municipales el cambio histórico" que ya se produjo en las autonómicas y que ahora puede ofrecer a los ayuntamientos y a las diputaciones "un modelo de gestión mejor", basado en "pagar lo que se debe", ha dicho Feijóo, que ha valorado la capacidad de un político de mantener la solvencia de los ayuntamientos, incrementar menos la deuda que la media de la comunidad, "no dejar pufos o ser útil a sus vecinos".

SOBRE BENDODO

En este sentido, el líder del PP nacional ha puesto en valor el trabajo del partido en Málaga, "una de las provincias más importantes del PP porque tiene un conjunto de compañeros que lleváis muchos años gobernando porque lo hacéis bien, la gente os vota y vuestros resultados son incuestionables", ha dicho.

Entre ellos, se ha referido al actual presidente del PP en la provincia, Elías Bendodo, ahora coordinador general del PP a nivel nacional y que no optará a la reelección de su cargo en Málaga para centrarse en el proyecto de Feijóo en España.

Sobre él, ha valorado que "se ha puesto a disposición de la gente, primero en Málaga, después en Andalucía y ahora en España", y ha destacado que su cambio dentro del PP "es la excelencia política", puesto que deja Málaga con mayoría absoluta para ir al PP en la oposición al Gobierno central.

"Normalmente los malos políticos dan paso después de perder, los buenos después de ganar y ya hay los políticos excelentes que dan el paso después de ganar con mayoría absoluta", ha dicho el 'popular' en referencia a Bendodo para asegurar que esa es una experiencia a seguir porque "lo importante no es estar en la oposición y conseguir la mayoría absoluta, es al revés".

Por último, Feijóo ha dicho, haciendo referencia a las palabras del presidente del PP-A, que Bendodo ha sido "un talismán" para el PP en Andalucía y en Málaga, por lo que espera que lo siga siendo dentro del partido a nivel nacional.