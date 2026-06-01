Feijóo ve un "pequeño movimiento" en los socios y responde a Sánchez que la oposición "pide decencia, no es marrullera"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un encuentro del PP, a 28 de mayo de 2026, en Leganés, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recalcado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que la oposición "no es marrullera" sino que pide "decencia" y le ha acusado de tener "miedo" a las urnas. Dicho esto, ha admitido que ve "algún movimiento" en los socios del PSOE y que es "optimista" porque todos están "pidiendo elecciones anticipadas" ante la situación "límite" que vive e país.

"Estoy muy interesado en cuál es la actitud de los socios del Gobierno y parece que hay un pequeño movimiento. Veremos si ese movimiento se queda en una burla o, por el contrario, es un movimiento consecuente", ha declarado Feijóo en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.

El jefe de la oposición ha reiterado que hará "todo lo posible" para cambiar al Gobierno de Pedro Sánchez. "Yo soy un aliado de dos planteamientos: De la decencia y de las elecciones anticipadas. Si los partidos que ahora piden elecciones anticipadas de verdad están de acuerdo, ahí nos uniremos", ha resaltado.

Tras asegurar que hoy se cumplen ocho años de la moción de censura que llevó a Sánchez a La Moncloa, un paso con el que no vino "a limpiar nada" sino a "mancharlo todo", Feijóo ha pedido no "especular" con las mociones de censura porque "el foco está en conocer el contenido y alcance de semejante corrupción sistémica". Además, ha advertido de que el Gobierno lo que pretende es "cambiar de conversación".

"Las mociones de censura no se especula sobre ellas. Si usted quiere hacer una moción de censura, la presenta. Por tanto, yo no voy a seguir especulando sobre una moción", ha zanjado el presidente del PP.

MENSAJE AL PNV Y A LOS CARGOS SOCIALISTAS

Feijóo ha subrayado que él está pendiente de escuchar con "atención" lo que dicen los socios, que aseguran que la situación es "insostenible". Los socios dicen que si hay financiación ilegal van a actuar y ¿si hay organización criminal no van a actuar?", les ha preguntado, para añadir que el PSOE está "en manos de forajidos" como dijo en su día el exvicepresidente socialista Alfonso Guerra.

El presidente del PP se ha dirigido después al PNV y le ha conminado a "tomar una decisión" tras la "amenaza" del PSE de gobernar con Bildu en el País Vasco si dan pasos para apoyar la moción. Además, ha pedido además los alcaldes socialistas "que también actúen".

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