Feijóo ve responsable que Casado se vuelque en las andaluzas, pero reconoce que un mal resultado pasará factura

Publicado 27/11/2018 15:36:14 CET

No cree que Vox consiga representación

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "responsable" que el presidente del PP, Pablo Casado, se esté volcando en la campaña de las elecciones andaluzas, porque Andalucía "es el 20 por ciento" de la población española, pero ha reconocido que en caso de que se dé un mal resultado electoral, al igual que pasaría en el resto de partidos, "pasará factura".

En declaraciones a los medios tras reunirse con la ministra para la Transición Ecológica, Feijóo ha indicado que dada la relevancia poblacional de Andalucía, desde el PP deben "comprometerse" con la campaña. "Igual que yo me voy a comprometer en las municipales gallegas en todos los ayuntamientos, aún no siendo autonómicas, entiendo que el presidente nacional del partido hace bien y es responsable cuando trabaja a tiempo completo en elecciones que son clave", ha subrayado.

No obstante, tras ser preguntado sobre si un fracaso electoral de los 'populares' sería negativo para la imagen del líder del PP tras haberse implicado tanto en las mismas, Feijóo ha puntualizado que un mal resultado "le va a pasar factura al que tenga el mal resultado en Andalucía". "Le pasará factura al PP, al PSOE, a Ciudadanos o a Podemos; siempre pasan factura, pero vamos a ver quien tiene malos resultados", ha apostillado.

Por otro lado, preguntado sobre qué le parecería un pacto con Vox en caso de que esta formación fuera llave de Gobierno en Andalucía, Feijóo ha subrayado que dado que la formación de ultraderecha "no es nueva" y teniendo en cuenta que "los ciudadanos ideológicamente en España no han cambiado" no cree que los de Abascal logren representación parlamentaria.

"No creo que alcancen representación, es un partido que existe desde hace mucho tiempo, se ha presentado a bastantes elecciones y nunca ha logrado el respaldo de los ciudadanos", ha recordado, para luego añadir que "no es un producto nuevo" sino "antiguo" por lo que no ve el por qué ahora vaya a conseguir representación en el Parlamento de Andalucía.

La mayoría de los sondeos de intención de voto en Andalucía coinciden en prever la victoria del PSOE el próximo dos de diciembre y, en distinta medida, la irrupción de Vox en el Parlamento regional.