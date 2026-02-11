Feijóo visita este jueves en Cádiz las zonas afectadas por las inundaciones junto a Moreno y la alcaldesa de Jerez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una comparecencia a los medios para informar sobre el accidente ferroviario en Adamuz. - Guillermo Morales - Europa Press

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, viajará este jueves a Jerez de la Frontera (Cádiz) para visitar las zonas afectadas por las inundaciones junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la alcaldesa de la ciudad, María José Pelayo, que es también presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Con el temporal de los últimos días, Andalucía ha llegado a superar los 11.000 evacuados en distintas provincias. Moreno ha subrayado este miércoles que aún hay 3.300 andaluces que están fuera de sus casas y volverán cuando tengan "confirmación técnica" de que "vuelven a un hogar seguro".

Además, el presidente de la Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que active "cuanto antes" las ayudas para abordar los cuantiosos daños ocasionados en Andalucía por las borrascas. "Nos vamos a remangar y nos vamos a levantar, pero no lo podemos hacer solos", ha advertido.

FEIJÓO DESTACA LA "EXCELENTE" RESPUESTA DE MORENO

Este lunes, ante la Junta Directiva del PP, Feijóo ya destacó la "excelente" respuesta del Gobierno andaluz tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se cobró la vida de 46 personas, y las inundaciones que se han producido en Andalucía.

"¡Qué gran pueblo, qué gran Gobierno y qué gran presidente!", exclamó Feijóo, que recordó que el peligro "no ha cesado" en algunas provincias de España y llamó a seguir "las recomendaciones por el bien de todos".

También el pasado viernes, en el mitin de cierre de la campaña electoral aragonesa en Zaragoza, Feijóo se mostró "orgulloso de la actuación del presidente andaluz, y de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, por dar "la cara" ante el temporal frente a la rápida visita que ese mismo día había realizado a Cádiz el jefe del Ejecutivo.

FEIJÓO VISITÓ ADAMUZ EL PASADO 19 DE ENERO

El líder del PP aseguró en ese mitin que el temporal ha servido para "aprender" que hay "dos tipos de políticos": "Los que dan la cara, los que están con los vecinos, los que buscan soluciones y aquellos que se cogen un helicóptero, están 20 minutos y se van", en alusión a esa visita de Sánchez.

El jefe de la oposición ya se desplazó el pasado 19 de enero a Andalucía --en concreto a la localidad cordobesa de Adamuz-- para visitar junto a Moreno el lugar de la tragedia ferroviaria, que ha costado la vida a 46 personas.