Feijóo volverá a Extremadura el viernes y dará un mitin central de campaña el sábado con Guardiola en Navalmoral

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del PP, a 4 de diciembre de 2025, en Don Benito, Badajoz, Extremadura (España). - Andrés Rodríguez - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, volverá a Extremadura el próximo viernes, día en el que ha programado una intensa agenda de actos, y participará el sábado en un mitin central de campaña en Navalmoral de la Mata (Cáceres) junto a la presidenta de la Junta y candidata a la reelección, María Guardiola.

Feijóo y Guardiola afrontan las elecciones extremeñas del 21 de diciembre con el objetivo de "fortalecer" la posición del PP en esta comunidad y lograr "más escaños que toda la izquierda", reduciendo la "dependencia de Vox", según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Con ese reto Feijóo vuelve esta semana a participar activamente en la campaña electoral de Extremadura interviniendo el sábado con María Guardiola en el mitin central que los populares celebrarán en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Antes de ese gran acto electoral, que coincidirá con el ecuador de la campaña de las elecciones autonómicas, Feijóo tendrá el viernes un día muy intenso en Extremadura recorriendo diferentes municipios de la provincia de Badajoz.

Así, empezará el día en Herrera del Duque, después se desplazará a Puebla de Alcocer para participar en una comida mitin, visitará algún otro municipio de la zona para llegar, ya por la tarde, a la localidad cacereña de Trujillo, según ha informado el PP en un comunicado.

INTENSA AGENDA EN EL ARRANQUE DE CAMPAÑA

Coincidiendo con el arranque de la campaña de las elecciones del 21 de diciembre, Feijóo ya viajó a Extremadura el pasado jueves 4 de diciembre, donde participó en un acto electoral en Don Benito (Badajoz) con Guardiola.

Después, visitó Villanueva de la Serena (Badajoz) y asistió a un partido de fútbol en Almendralejo de la Copa del Rey entre el CD Extremadura y el Sevilla. Allí participó en la pegada de carteles esa misma noche.

Al día siguiente estuvo en Mérida para apoyar al sector primario, se dirigió posteriormente, en Cáceres, al Casar de Cáceres e intervino en un acto electoral en Pinofranqueado, en la comarca de Las Hurdes.