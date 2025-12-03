Feijóo se vuelca este jueves y viernes en el arranque de la campaña extremeña y tendrá agenda paralela a Guardiola

Archivo - El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, la candidata al Parlamento Europeo Elena Nevado, y la alcaldesa de Torremocha, Isabel Palomino. - CARLOS CRIADO/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se volcará este jueves en el arranque de campaña a las elecciones extremeñas del 21 de diciembre con visitas a los municipios de Don Benito, Villanueva de la Serena y Almendralejo, en Badajoz. Además, el viernes se desplazará a Mérida para después ir al Casar de Cáceres y a Pinofranqueado, en la comarca cacereña de Las Hurdes, según han informado fuentes del partido.

Aunque Feijóo coincidirá en los grandes mítines con su candidata, María Guardiola, el PP ha planeado una campaña "paralela" a la de la presidenta de la Junta de Extremadura para "peinar más territorio" y llegar a más votantes.

El equipo de Feijóo defiende un modelo de campaña que "multiplique los actos", como el que aplicó por primera vez hace 16 años cuando fue candidato a las elecciones gallegas de 2009 y consiguió desalojar de la Xunta al socialista Emilio Pérez Touriño. El entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, apoyó a Feijóo con su propia caravana electoral y aquella campaña fue una victoria para todo el partido.

ARRANCA LA JORNADA EL JUEVES EN DON BENITO

Este jueves 4 de diciembre el líder del PP viajará a Don Benito (Badajoz), donde paseará por la localidad y atenderá a los medios de comunicación. Después, intervendrá en una comida mitin con la presidenta extremeña.

El jueves por la tarde, Feijóo irá a Villanueva de la Serena (Badajoz) y asistirá a un partido de fútbol en Almendralejo de la Copa del Rey entre el CD Extremadura y el Sevilla. Allí participará en la pegada de carteles, según fuentes de la formación.

El viernes iniciará el día en Mérida para apoyar al sector primario y desplazarse, posteriormente, al Casar de Cáceres. Desde allí se trasladará a Pinofranqueado, en la comarca cacereña de Las Hurdes, para participar en un acto electoral.

EL PP ESPERA LA VICTORIA DE GUARDIOLA

Fuentes de la cúpula del PP consultadas por Europa Press subrayan que la cúpula del PP se pondrá a disposición de su candidata para "conservar" el Gobierno autonómico y "ganar las elecciones", algo que no ocurrió en mayo de 2023.

Así, en esas autonómicas del 28 de mayo de 2023, el PSOE fue el ganador de los comicios con 242.659 votos (39,9%) y 28 escaños, seguido muy de cerca por el PP, que logró también 28 diputados (38,84%) pero seis mil votos menos. Entonces, Vox logró cinco escaños pero ahora ese partido pretende aumentar su representación y, de hecho, su líder, Santiago Abascal, ha programado también una intensa agenda en esta autonomía.

EXPECTATIVAS "FAVORABLES" DEL PP

Hace un par de días, el secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró que si hay elecciones en Extremadura es por la "situación de bloqueo político al que abocó" Vox, en alusión a su falta de apoyo a los presupuestos de la región.

Además, Tellado reconoció que el PP tiene expectativas "favorables" ante las elecciones extremeñas, subrayando que las encuestas apuntan a una victoria "clarísima" de Guardiola mientras que el PSOE de Pedro Sánchez "se hunde" de acuerdo a esos mismos sondeos.

El 'número dos' del PP dijo que "probablemente no le ha venido nada bien al PSOE tener que presentar de candidato" a un candidato "procesado", el secretario general el PSOE, Miguel Ángel Gallardo. "Probablemente Sánchez tampoco podía hacer otra cosa porque apartarlo sería reconocer su culpabilidad a las puertas de ese juicio que veremos el próximo mes de febrero", apostilló.