Felipe González compara a Sánchez con Trump, y cree que la definición de "el puto amo" sirve para ambos

El expresidente del Gobierno Felipe González durante los Desayunos del Ateneo, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha comparado este martes al presidente Pedro Sánchez con su homólogo estadounidense, Donald Trump y considera que la definición que hizo el ministro Óscar Puente, que lo calificó como "el puto amo" sirve también para el inquilino de la Casa Blanca.

González considera que la descripción que hizo el ministro de Transportes, "es exactamente la definición de Trump", que a su juicio es "arbitrario, necio y cruel", según ha afirmado este martes en un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid.

El exdirigente socialista considera que para que haya "un puto amo" necesita que haya gente "con actitud de siervo" y esa no es la costumbre del PSOE, ha indicado al ser interrogado sobre una posible sucesión de Sánchez al frente del partido.

"Pero si los siervos aceptan a un puto amo es muy difícil que se pueda desbloquear una candidatura", ha indicado González que considera, no obstante, que hay sustituto para Sánchez porque "la política no resiste el vacío".

Además, señala que "entre los que Sánchez siente más próximos hay muchos que aspiran a sustituirle" aunque no lo van a decir en este momento.

SÁNCHEZ "CUENTA LOS DÍAS" PARA SUPERAR A EXPRESIDENTES

Sobre si piensa que la legislatura va a llegar hasta el final, en el año 2027, dice que ve a Sánchez "contando los días" para superar en el cargo el tiempo que estuvieron otros presidentes.

Este mes de febrero acaba de superar el tiempo que estuvo el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa y en apenas tres meses hará lo propio con José María Aznar (PP).

"Ha superado el tiempo que estuvo Zapatero, ahora quiere superar lo que estuvo a Aznar y luego quizá quiera superar lo que yo estuve" un periodo que él mismo considera que fue "demasiado".

ZAPATERO Y DELCY SIGUEN ÓRDENES DE EEUU EN VENEZUELA

Por otro lado, respecto a la situación en Venezuela tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en una operación armada de Estados Unidos, cree que es evidente que dentro del propio régimen le han "traicionado" y le han entregado "como pieza de cambio".

Además, considera que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, junto con Zapatero, del que son "amigos íntimos" están haciendo "lo que les mandan hacer" desde el Gobierno de Donald Trump.

Felipe González rechaza que se esté llevando a cabo una amnistía en Venezuela porque a su juicio no beneficia a líderes opositores como Edmundo González Urrutia o María Corina Machado. En su opinión, simplemente están liberando a algunos presos políticos "siguiendo las órdenes" del secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio, "Delcy y Zapatero", ha señalado.

A su juicio, Zapatero pretende que los hermanos Rodríguez "permanezcan controlando el sistema" en el país sudamericano mientras que él defiende que estén uno o dos años hasta la celebración de nuevas elecciones, con tribunales y censos distintos a los actuales y otras reglas del juego.