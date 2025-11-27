Felipe González denuncia una "judicialización de la política": "Hay falta de responsabilidades de los políticos"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, a su llegada al acto homenaje a Javier Lambán, en el Senado, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente socialista del Gobierno Felipe González ha desdeñado las denuncias de algunos grupos de "politización de la Justicia", precisando que, a su juicio, existe una "judicialización de la política" que pone de manifiesto la "falta de responsabilidad de los políticos para tomar las decisiones que les corresponden".

Así se ha pronunciado González en unas breves declaraciones a los periodistas tras participar en el homenaje al expresidente aragonés Javier Lambán en el Senado.

"Se pone de manifiesto la falta de responsabilidad de los políticos para tomar las decisiones que les corresponden y acuden a los tribunales. Y cuando eso se prolonga en el tiempo, pones en manos de los tribunales decisiones que corresponden a los políticos, no es al contrario", ha proclamado Felipe González.

Al ser preguntado por si cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería convocar elecciones anticipadas, Felipe González ha dicho que no sabe.