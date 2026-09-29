La FEMP convoca hoy su Junta de Gobierno, donde se abordará la entrada de Vivas en el Comité de las Regiones

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado este martes una reunión de su Junta de Gobierno, donde se debatirá sobre la renuncia de la presidenta de la organización municipalista, María José García-Pelayo, de su puesto en el Comité de las Regiones a favor del presidente de Ceuta, Juan Vivas, por la crisis migratoria.

Según han informado a Europa Press fuentes de la FEMP, la reunión de este martes abordará la intención de la presidenta de la organización y alcaldesa de Jerez de ceder su puesto del Comité de las Regiones a Juan Vivas, y ahí estarían representadas Ceuta y Melilla.

Desde la FEMP insisten en que García-Pelayo cumple su compromiso de ceder su puesto a Vivas y, para ello, poco a poco se está formalizando esta renuncia. De hecho, así se lo trasladó la alcaldesa de Jerez al presidente de Ceuta en su visita a la ciudad autónoma.

Y es que la semana pasada, los ministerios de Exteriores y Política Territorial remitieron una carta a la FEMP urgiendo a una reunión de la Junta de Gobierno para que notifiquen al Gobierno cuál de los puestos que tiene la organización municipalista va a pasar a ser el puesto permanente para Ceuta y Melilla.

"En cuanto a que eso ocurra inmediatamente nosotros notificaremos al Comité de las Regiones que va a poner todo en marcha", señaló el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, precisando que en los contactos que mantuvo en Bruselas con este órgano consultivo sin poder de decisión le dijeron que tienen pleno en octubre y en diciembre, en los que se podría dar el visto bueno.