La FEMP oficializa la entrada de Vivas en el Comité de las Regiones para que Ceuta "se haga oír" en Europa

Junta de Gobierno de la Femp. - FEMP

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha hecho oficial este martes ante la Junta de Gobierno de la federación la renuncia a su puesto en el Comité de las Regiones para que el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pueda incorporarse a este órgano consultivo de la Unión Europea (UE).

El objetivo de esta medida, que García-Pelayo ya adelantó durante su visita a la ciudad autónoma el pasado 25 de agosto, es que Vivas "se haga oír" y pueda trasladar la situación de Ceuta al Comité de las Regiones, que reúne a representantes locales y regionales de los Estados miembros.

Una vez acordado por la Junta de Gobierno de la FEMP, el acuerdo será remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para su posterior tramitación ante las instancias europeas.

Esta iniciativa se suma a la invitación que la presidenta de la FEMP realizó a los 8.132 ayuntamientos españoles para que convocaran concentraciones en apoyo a Ceuta el pasado 2 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día de Ceuta.

Una iniciativa que García-Pelayo ha vuelto a definir como "institucional, no partidista" y que, según ha recordado ante la Junta de Gobierno, "no era contra nadie, sino a favor de Ceuta y los ceutíes".

En este marco, ha recordado que en 45 años no se ha dado una situación de esta índole en una ciudad, por lo que, a su juicio, "se encontraba en un momento tan grave que exigía una respuesta de estas características".

REFORMA DE LA FINANCIACIÓN LOCAL

Por otro lado, la presidenta también se ha referido a la próxima reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y ha insistido en la necesidad de que el orden del día incluya el inicio de los trabajos para reformar el sistema de financiación local.

Tras recordar que el Gobierno aprobó el pasado 4 de septiembre, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, la presidenta de la FEMP ha incidido en la reclamación unánime para que se reforme de forma simultánea la local.

En este sentido, ha explicado ante la Junta de Gobierno que ha remitido una carta al ministro de Hacienda para solicitar que el orden del día de la próxima CNAL, cuya convocatoria comprometió el titular de Hacienda, Arcadi España, para el segundo semestre del año, incluya el inicio de los trabajos para la reforma del sistema de financiación local.