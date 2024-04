Fernández (PPC) reivindica a Vidal-Quadras y Mayor Oreja: "Fueron vilipendiados por diagnósticos que eran buenos"

Tellado dice que Fernández, al que presenta como "un apóstol de la convivencia", es un "candidato incómodo" para el independentismo y PSC



MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP catalán y candidato de la formación a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha reinvindicado este martes los diagnósticos que realizaron en su día tanto el expresidente del PPC Alejo Vidal-Quadras y el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja. Según ha dicho, sus planteamientos eran "correctos" y "buenos" como "el tiempo demostró" después, pero en su día fueron "vilipendiados" y les llamaron "pájaros de mal agüero".

Fernández ha realizado estas manifestaciones en una conferencia en el Club Siglo XXI, en la que ha sido presentado por el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado. En el acto estaba presente el propio Vidal-Quadras, la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y numerosos diputados del partido.

En su intervención, Fernández ha dicho que los diagnósticos que se han elaborado en los últimos 25 o 30 años, "salvo alguna excepción, han sido sistemáticamente erróneos". Como ejemplo de diagnóstico erróneo ha citado el que sostiene que "la cuestión del nacionalismo en Cataluña se calma con dinero".

"NO TENEMOS DELANTE A ROCA O MOLINS"

Sin embargo, ha señalado que el nacionalismo catalán "no es ajeno a los fenómenos sociológicos que se han producido en toda Europa", donde los nacionalismos se han convertido en "nacionalpopulismo de corte supremacista identitario con una retórica tremendamente agresiva".

"No tenemos, por tanto, hoy delante a venerables señores como Miquel Roca o Joaquín Molins, sino a unos personajes muy complejos que además albergan muy malas intenciones", ha avisado el presidente del PP.

Entre los "diagnósticos correctos" ha citado los planteados por Vidal-Quadras y Mayor Oreja. Así, ha dicho que ambos "fueron vilipendiados por hacer diagnósticos que el tiempo demostró que eran los buenos, aunque les llamaron pájaros de mal agüero" y "radicales".

Así, ha señalado que Mayor Oreja en el año 2004 señaló que "la confluencia ese mismo año del pacto del Tinell con las negociaciones de Perpigñán abrían una etapa de construcción de un nuevo Frente Popular que tendría como primer síntoma el blanqueamiento de Bildu como socio preferente del PSOE, sin necesidad de que condenara explícitamente el terror". "Cuando dijo eso, la gente se echó las manos a la cabeza; y 20 años después eso ha sido exactamente así. Por tanto hay que reconocerlo", ha apostillado.

En el caso de Vidal-Quadras, ha recordado que dijo a principios de los años 90 que "el papel del PP de Cataluña no podía ser en ningún caso ser mediador, facilitador o mamporrero de CiU sino una alternativa moral al nacionalismo en una sociedad en la que cada vez había más un nacionalismo obligatorio que ha llegado a impregnar definitivamente incluso al PSC".

"HAY QUE APRENDER LAS LECCIONES DE LA HISTORIA"

Fernández ha manifestado que ese proyecto de Vidal-Quadras "fue interrumpido" pero "cuando Cs funcionaba" recogió ese testigo, si bien después el partido naranja "decidió suicidarse". "Hay que aprender las lecciones de la historia", ha manifestado.

A renglón seguido, ha asegurado que él en junio de 2021, aunque con "menos brillantez" que Vidal-Quadras y Mayor Oreja, trató de explicar en una conferencia titulada 'La mutación del proceso separatista' lo que podía suceder.

"Lo que señalé es que el proceso mutaba y se trasladaba al conjunto de la política española con el objetivo de erosionar a las instituciones que habían frenado el golpe en Cataluña, esencialmente las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, el Poder Judicial, el PP y la Corona, y que además esta etapa era mucho más peligrosa para España que la anterior porque el PSOE, lejos de acompañar al PP, iba a coliderar dicho golpe", ha manifestado.

Fernández ha recordado que ya en aquella conferencia él apuntó algunos de los pasos que se darían: la concesión de los indultos, la supresión de la sedición, la reforma de la malversación, la retirada del CNI de Cataluña, la inhibición del Gobierno de España en el cumplimiento de las sentencias lingüísticas en Cataluña, la expulsión de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, la amnistía y la autodeterminación.

"Llevamos cinco cumplidos y quedan tres que están en curso", ha manifestado, para recalcar que también a él le llamaron entonces "pájaro de mal agüero" porque el 'procés' se había acabado. Ahora, ha proseguido, están dirimiendo si va a ser Junts o ERC quien va a "liderar la siguiente fase", dado que tienen "metodologías distintas".

"Hay que frenarles. Y yo desde este punto de vista, quiero señalar mi total y absoluto apoyo a la estrategia diseñada por Feijóo. Creo que los pasos pasan por utilizar todos y cada uno de los recursos que nos ofrece el Estado de Derecho", ha dicho, para añadir que "no existen atajos".

"HAY QUE PONER LAS BASES PARA QUE NO LO VUELVAN A HACER"

Tras asegurar que dedicará la campaña a explicar cómo el PPC quiere dar la vuelta a los "parámetros de decadencia que vive ahora mismo Cataluña", Fernández ha dicho que las elecciones del 12 de mayo son una "oportunidad" para "acabar con el proceso, recuperar la Cataluña líder e iniciar una nueva etapa política en España con Sánchez en su casa y con Feijóo en La Moncloa".

Además, ha recalcado que hay que "poner las bases para que no lo vuelvan a hacer" y "aprender de errores del pasado". Entre las "cosas esenciales" que deben hacer, ha citado "garantizar siempre y en cualquier situación el cumplimiento de la ley en Cataluña", "proteger e incentivar a los servidores públicos en Cataluña" para que "no se vayan" como están haciendo; y "apoyar a los constitucionistas catalanes en lugar de buscar desesperadamente a un nuevo Jordi Pujol como si no hubieran tenido suficiente con uno".

TELLADO: "FERNÁNDEZ HA SIDO ESTOS AÑOS UN APÓSTOL DE LA CONVIVENCIA"

En su presentación, Tellado ha afirmado que Fernández "ha sido estos años un apóstol de la convivencia" y ha recalcado que esa convivencia que "no pasa como sostiene el sanchismo por perdonar a los que delinquieron mientras no dan un paso atrás, sino varios adelante".

Tellado ha reconocido que en 2021 Fernández "sufrió un desgaste de la marca nacional del Partido Popular, que estaba en un declive" pero, sin embargo, en 2023 el Partido Popular "logró ser tercera fuerza en Cataluña", algo que ha calificado de "hito histórico".

"El próximo 12 de mayo, este PP catalán de Alejandro, con el apoyo del PP nacional de Feijóo, puede hacer historia y marcar un cambio de rumbo, no solo para Cataluña, sino probablemente también para España. Para eso tenemos que triunfar en la campaña electoral que viene", ha manifestado.

Tellado ha indicado que Fernández "es el candidato más incómodo para los independentistas, porque les dice las verdades a la cara y sin anestesia", y es también un candidato "incómodo" para el Partido Socialista porque sigue manteniendo "la postura firme común" ante el "espectáculo antidemocrático que se dio en 2017 con la tramitación de las leyes de independencia".

