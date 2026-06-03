Ferraz afea a Feijóo que acepte la prioridad nacional en Castilla y León: "Vox redacta y el PP ejecuta"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler, durante una reunión en la sede federal del partido, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reprochado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que acepte la exigencia de Vox de establecer la prioridad nacional en el acuerdo de gobierno que han firmado este miércoles con Vox en Castilla y León. "Abascal exige, Feijóo firma. Vox redacta, el PP ejecuta", señalan.

Los socialistas recriminan a Feijóo que dijese que no pactaría con Vox y ahora, tras un nuevo acuerdo autonómico después de los alcanzados en Extremadura y Aragón, ha demostrado que "sin Vox no es nadie y con Vox lo acepta todo".

Detrás de la idea de prioridad nacional, afean, hay "una vergüenza nacional" con un discurso "egoísta e insolidario" que traslada un mensaje "xenófobo y racista" que, aseguran en Ferraz "no tiene nada que ver con lo que es España".

"La realidad es cada vez más evidente: Feijóo no está moderando a Vox. Es Vox quien está redefiniendo al Partido Popular. Y lo más llamativo es que Feijóo ni siquiera intenta discutirle una sola coma a Vox. Primero fue Extremadura, después Aragón, la Comunidad Valenciana y ahora Castilla y León", añaden.

El PSOE responde así al acuerdo sellado entre el presidente en funciones Alfonso Fernández Mañueco (PP) y el portavoz de Vox Carlos Pollán, que incluye una vicepresidencia y tres consejerías para esta última formación.

Consideran por tanto que Feijóo se ha alejado de la "moderación" y "centralidad" que prometió en su llegada a la política nacional y ha "acabado comprando el discurso de la extrema derecha". "Prometió autonomía para los territorios y hoy dirige desde Génova pactos que humillan a sus propios presidentes autonómicos" y es el "principal vehículo de las políticas ultra en España".