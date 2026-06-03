Óscar López tacha de "racista" y "pacto de la infamia" el acuerdo de PP y Vox en Castilla y León

Archivo - El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante una sesión de sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de septiembre de 2024, en Madrid (España).
Archivo - El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante una sesión de sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
Europa Press Nacional
Publicado: miércoles, 3 junio 2026 10:59
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MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transición Digital y Función Pública, Óscar López, ha tachado este miércoles de "racista" y de "pacto de la infamia" al acuerdo de investidura entre el PP y Vox en Castilla y León que presentaran los representantes de ambas formaciones este miércoles a las 12:00 horas.

El también secretario general del PSOE de Madrid ha atacado al acuerdo de gobierno entre el presidente 'popular' de la región, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz de Vox en Castilla y León, Carlos Pollán, por ser el discurso más "egoísta e insolidario".

"Es lamentable que el Siglo XXI se firme un pacto que se llama de prioridad nacional y en realidad son una vergüenza", ha lamentado López respecto a lo que considera que es trasladar un "mensaje xenófobo", ha precisado el ministro, que se encontraba esta mañana participando en el South Summit 2026 que celebra su 15º edición.

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