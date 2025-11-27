Ferraz carga contra el nombramiento de Pérez Llorca "impuesto por Vox y aceptado por Feijóo"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler, durante una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a 17 de noviembre de 2025. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado la elección de Juanfran Pérez Llorca (PP) como nuevo presidente de la Comunidad Valenciana y considera que se trata de un candidato impuesto por Vox y asumido por el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.

"Ha aceptado sin rechistar al candidato impuesto por Vox, renunciando a cualquier atisbo de autonomía política. Feijóo no lidera: se pliega", indican desde Ferraz después de que Pérez Llorca haya sido investido nuevo presidente autonómico con el apoyo de la formación de Santiago Abascal.

Para los socialistas Abascal está "encantado" con el nuevo presidente porque, a su juicio, su discurso ha sido una copia "punto por punto" de la agenda de Vox.

En ese sentido denuncian que su discurso de investidura ha estado trufado de "negacionismo climático, ataques al Pacto Verde, señalamiento de personas migrantes, rechazo a los menores no acompañados, exigencias hidráulicas y discurso de "ley y orden".

Consideran por tanto que no existe renovación tras la salida del ya expresidente Carlos Mazón y este es un acuerdo de "continuidad" y "rendición" a Vox y definen a Pérez Llorca como "el candidato impuesto por Vox y aceptado por Feijóo". "Del Mazón 1 al Mazón 2. De la indignidad a la sumisión", han lanzado.