La FGE remite a la Fiscalía de Madrid la denuncia del PSOE contra el PP por las acusaciones de Koldo García

Archivo - El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García (c), a su salida de la comparecencia en la Comisión del Senado sobre la investigación de las mascarillas durante el COVID-19, a 22 de abril de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha remitido este lunes a la Fiscalía Provincial de Madrid la denuncia presentada por el PSOE contra el PP después de que el exasesor ministerial Koldo García, condenado a 19 años de cárcel por el 'caso mascarillas', asegurase que le ofrecieron costear su defensa y un millón de euros si mentía contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo han confirmado fuentes fiscales a Europa Press, que recuerdan que la denuncia se presentó en la FGE el pasado viernes 13 de noviembre e iba dirigida contra el abogado del PP Alberto Durán y una empresa editora a la que la formación socialista apunta por el pago de la defensa del que fue asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Koldo García aseguró que dicho abogado le ofreció costear su defensa y un millón de euros "si aportaba informaciones relevantes contra el presidente del Gobierno y su entorno", según recuerdan las fuentes fiscales.

Ahora, "tras examinar los términos de la denuncia, se ha trasladado el escrito mediante oficio a la fiscalía territorialmente competente", que en este caso es "la Fiscalía Provincial de Madrid", añaden.

En la denuncia, los socialistas señalan que hubo "una contrapartida de publicidad institucional de administraciones del mismo signo" y que "indiciariamente indican que el destinatario efectivo del beneficio" podía ser el PP.

"Esa comprobación exige en esta instrucción examinar las cuentas del partido, sus relaciones económicas con la editora entre mayo de 2025 y la actualidad y las rendiciones presentadas al Tribunal de Cuentas", indicó el PSOE.