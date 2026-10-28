Figaredo acusa al "Gobierno criminal" de provocar "muertos" e invertir "menos que nunca" en infraestructuras

Archivo - El secretario general de Vox, José María Figaredo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de desregulación, energía y economía de Vox, José María Figaredo, ha tildado al Gobierno de "criminal y corrupto" y le ha acusado de haber provocado "muertos" por haber invertido "menos que nunca" en las infraestructuras del país después de que el choque de un AVE de Renfe con un Iryo en Los Yébenes (Toledo) de este miércoles haya dejado al menos 68 muertos.

"Un gobierno que ha provocado un segundo accidente de unas magnitudes brutales nunca vistas", ha afirmado en declaraciones a medios desde la Plaza de Cibeles de Madrid, y ha arremetido contra le Ejecutivo por al frente de las instituciones".

"Hoy solo podemos manifestar nuestras condolencias y nuestro apoyo total a los familiares de las víctimas, a los heridos y a todos los afectados por esta tragedia brutal", ha aseverado Figaredo antes de apelar a su "tristeza", "rabia" e "ira" tras el accidente ferroviario, que se produce 9 meses después del descarrilamiento de Adamuz que provocó la muerte de 46 personas.

Figaredo ha acusado también el Gobierno de haber "robado a los españoles", "endeudado España" y recaudado "más impuestos que nunca". "La corrupción de este Gobierno mata", ha insistido el mandatario de Vox.

Así, ha instado al Ejecutivo a dimitir y "ponerse a disposición judicial" ante una "situación" que ha tildado como "absolutamente insostenible".