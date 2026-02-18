Figaredo evita explicar por qué pidió al Congreso el voto telemático por paternidad y se fue a un mitin

El secretario general del grupo de VOX, José María Figaredo, con la portavoz en el Congreso, Pepa Millán. - Eduardo Sanz - Europa Press

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha rehusado explicar por qué pidió autorización a la Cámara para votar telemáticamente el pasado 12 de acogiéndose a la causa de paternidad y a la hora en la que se celebraron las votaciones estaba dando un mitin en Cubillos del Sil (León).

Figaredo ha sido preguntado en los pasillos del Congreso por este supuesto 'uso fraudulento' de los permisos que el PSOE denunció ante la Mesa de la Cámara, pero ha evitado responder alegando que no conocía el escrito de los socialistas: "Yo no sé nada de eso", ha contestado, insistiendo en que quiere ver el documento.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el órgano de gobierno de la institución se va a dirigir al diputado para reconvenirle por su comportamiento, pero en todo caso no va a denegarle su derecho a pedir el voto telemático durante los cuatro meses que le restan en permiso de paternidad, como también proponían los socialistas.

"NO TIENEN NI IDEA"

Ante la insistencia de la prensa, Figaredo ha recordado que los diputados no tienen baja paternal porque su relación con el Congreso no es laboral. No obstante, la Cámara modificó su reglamento en julio, con el voto en contra Vox, para que sus señorías puedan solicitar votar a distancia durante el periodo que consuman ese permiso de paternidad que formalmente no tienen.

"¿Dónde estaba yo el martes? ¿Dónde estaba yo el miércoles?" ha preguntado Figaredo, dando a entender que esos días sí estuvo en el Pleno del Congreso y quejándose de que parece que los "señores" le "vigilan" para saber dónde va "en cada momento". "No tienen ni idea", ha dicho, insistiendo en que él quiere ver el escrito. "En lugar de tantas cosas de los medios, tanto cotilleo, vamos a ver los escritos", ha agregado.

Preguntado de nuevo por qué el jueves, que también había Pleno, se fue a un mitin y votó en remoto, ha contestado que en España "están hundiendo la industria" y que "los partidos que de verdad quieran defender los intereses de los españoles deberían estar con la industria española".

"La están hundiendo, la están haciendo desaparecer de forma intencional y buscada y lo que tenemos que hacer es pelear para evitar esto porque de ello depende el bienestar de las generaciones futuras de los españoles, esa es la clave", ha concluido.