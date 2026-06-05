Figaredo (Vox) advierte de que los casos de corrupción están "cercando" a Sánchez y que éste acabará "entre rejas"

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, José María Figaredo, considera que los casos de corrupción están "cercando" a Pedro Sánchez y cree que esto acabará con el presidente del Gobierno en la cárcel. Y en cuanto a las declaraciones que ha realizado el ministro del Interior esta mañana, le ha acusado de ser un "mentiroso compulsivo" y de no dar explicaciones.

Así se ha pronunciado Figaredo en una entrevista en 'Tele 5', recogida por Europa Press, en la que ha comentado las declaraciones de Fernando Grande-Marlaska en las que admite que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tuvo reuniones con la exmilitante del PSOE Leire Díez pero ha asegurado que no hablaron de los asuntos de la trama para presionar a jueces, fiscales, policías y guardias civiles.

El dirigente de Vox considera que el ministro del Interior "no ha dado ninguna" explicación. Cree que es un "mentiroso compulsivo" porque Marlaska ha afirmado que Mercedes González y Leire Díez no hablaron de la trama. De hecho, ha ironizado al afirmar que seguramente hablaron del tiempo y de la compra.

En su opinión, a Marlaska le han pillado mintiendo como cuando se produce un asesinato y el presunto asesino dice que no ha sido, luego se sabe que estaba allí y finalmente admite su presencia pero dice que él no lo mató.

También ha recordado que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, "ocultaba" su relación con Leire Díez y "luego resulta que sí tenía información y que la remitía a Santos Cerdán".

TRAMA DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PSOE

Según José María Figaredo, el hecho de que el juez haya pedido el estado de cuentas del PSOE y del PSC demuestra y todos sus movimientos bancarios demuestra que se está "especulando ya sobre una trama de financiación ilegal del PSOE".

En su opinión, el PSOE ha convertido al Estado en una "máquina puesta a su disposición para robar" y espera que todo esto acabe "con Pedro Sánchez en la cárcel".

Además, y a pesar de que todo lo que está conociéndose sobre la trama de presiones a jueces, fiscales y policías parece insuperable, cree que sí lo es porque en su opinión, "lo peor está por salir". "Están cercando a Pedro Sánchez", ha exclamado antes de afirmar que "el one" es el presidente del Gobierno y el que "lo organizaba todo".

"Tiene a su mujer, hermano, su número dos, Leire, ZP y en cuanto todos estos cabos estén atados el caso que saltará será el de él y espero que acabe con él entre rejas", ha apostillado.

INSISTE EN QUE EL PP PRESENTE UNA MOCIÓN DE CENSURA

No obstante, ha criticado que Pedro Sánchez siga recibiendo apoyos de la Comisión Europa, de los sindicatos o la patronal, a lo que se suma que el PP "ni está ni se les espera" porque no ha presentado una moción de censura que, considera, debería estar ya presentada. De hecho, cree que están "fallando muchísimos resortes" y por eso Pedro Sánchez sigue en la presidencia del Gobierno.

José María Figaredo ha rechazado que en Vox estén "muy callados" aunque ha admitido que "cuando el enemigo se equivoca" no hay que distraerle. Dicho esto ha precisado que su partido está actuando "a tope" en los tribunales, "en todas y cada una de las causas penales": "Vox las está impulsando, es el que las ha iniciado y el que ha interpuesto las denuncias".

Además, ha recordado que Vox presentó dos mociones de censura que no fueron apoyados por "ninguno de esos partidos no extremos", en referencia a una discusión que ha tenido con la presentadora sobre quiénes son o no partidos extremos.

Pero ha seguido insistiendo en que lo que habría que persentar ahora es un moción de censura contra un Gobierno "corrupto hasta el tuétano" y que "cambia de versión cada dos días" para ocultar la "corrupción en la que están metidos".

Y ha añadido que Vox también está en las calles, recordando la manifestación que se celebró hace unos días en Madrid convocada por la sociedad civil, a la que acudió el presidente de la formación Santiago Abascal y los dirigentes de Vox, aunque él no fue porque dió a luz su mujer a su cuarto hijo.

Dicho esto, ha rechazado que Vox sea un partido extremo y ha apuntado que lo que es es un "partido de extrema necesidad".