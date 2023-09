El fiscal general se muestra abierto a reforzar la imparcialidad pero asegura que la ciudadanía "puede estar tranquila"

Dice que los fiscales deben ser ejemplares en sus actos y manifestaciones públicas y privadas



MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha señalado este jueves que tras 40 años de Democracia es el momento de reformar el sistema de justicia en el país para que la investigación penal recaiga sobre los fiscales, y para ello, ha advertido, la Fiscalía está abierta a "cambiar o mejorar las garantías de imparcialidad de la institución, de los fiscales o del fiscal general", si bien ha matizado que la ciudadanía "puede estar tranquila" pues "la acción de la Fiscalía, discutible y criticable, como es normal y natural en democracia, está sometida a filtros y controles".

En su discurso para el acto de apertura del año judicial, en el que ha presentado la Memoria anual de la Fiscalía General correspondiente a 2022, ha apuntado que en la carrera fiscal están abiertos a cambios y "a asumir nuevos retos y responsabilidades", y ha añadido que en la situación política actual, con un Gobierno en funciones, considera que el futuro Ejecutivo "tendrá entre sus objetivos afrontar una reforma sustancial de la justicia en nuestro país".

Así, ha indicado que entre todos los proyectos pendientes, es necesario abordar el cambio de modelo procesal, con el fiscal como director de la investigación penal. Y ha advertido que esa reforma ha de ser "pausada y meditada" y debe tener como destino "mejorar la eficacia de la justicia y la prestación del mejor servicio público, en una España plural y democrática".

En sus palabras también ha habido espacio para referirse a los ataques que recibe "la figura del fiscal general del Estado" y ha señalado que "no deben contagiar a la propia carrera" porque aun siendo el principio de unidad de actuación lo que justifica la jerarquía, "no hay decisión del fiscal general que no esté sometida a los principios de motivación, publicidad y (...) consenso".

"Puede estar tranquila la ciudadanía, pues la acción de la Fiscalía, discutible y criticable, como es normal y natural en democracia, está sometida a filtros y controles, a balances en la toma de decisiones y a garantías en nuestra actuación individual", ha añadido.

Al hilo, ha destacado que los fiscales, en su condición de autoridad, pero también en la de ciudadanos, deben ser ejemplares en sus actos y manifestaciones públicas y privadas. "No sobra pues, la didáctica ni la ejemplaridad en nuestros actos y manifestaciones públicas y privadas, pues en ocasiones tal diferencia no es fácilmente discernible por la opinión pública", ha apuntado.