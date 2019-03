El fiscal jefe de Catalunya dice que solo hay querellas contra alcaldes que organizaron el 1-O

Publicado 28/03/2019 14:18:44 CET

Campdepadrós (JxCat) acusa a la Fiscalía de ser el "brazo represor de ideas políticas"

BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha dicho este jueves que, a raíz de la orden del entonces fiscal general del Estado José Manuel Maza de investigar por presunta desobediencia a 712 alcaldes que apoyaron el 1-O, los fiscales catalanes solo se han querellado contra seis o siete, porque participaron activamente en organizar el 1-O, que estaba suspendido por el TC.

Preguntado por JxCat, ERC y CUP al presentar la memoria 2017 de la Fiscalía en la Comisión de Justicia del Parlament, ha explicado que, tras la orden de Maza, se incoaron diligencias contra una setentena de alcaldes y después hubo un "un debate entre los fiscales provinciales", e incluso con la Fiscalía General, sobre dónde estaba el límite entre la adhesión ideológica y la actuación supuestamente delictiva.

Por ello, solo consideraron que debían presentarse querellas contra los alcaldes que presuntamente tuvieron una colaboración activa en actos de preparación o ejecución del 1-O, por lo que, de las diligencias incoadas a los más de 70 alcaldes, solo han presentado seis o siete querellas por supuesta desobediencia.

Preguntado sobre por qué la Fiscalía no investigó de oficio las lesiones a ciudadanos el 1-O, Bañeres ha recordado que este tipo de delitos leves requieren de una denuncia por parte del ofendido y el fiscal no puede actuar de oficio.

En cualquier caso, ha asegurado que la Fiscalía actuará "con rigor" en los procedimientos iniciados en los juzgados catalanes por presuntos excesos en las actuaciones policiales.

Además, ha destacado que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que actuaron el 1-O lo hicieron "al amparo de un auto judicial" del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para impedir su celebración, y que no fue una actuación gratuita.

Bañeres ha respondido así a intervenciones de Eusebi Campdepadrós (JxCat), Jordi Orobitg (ERC) y Vidal Aragonés (CUP), que, más allá del contenido de la memoria fiscal, han preguntado por el papel de la Fiscalía en el 1-O, lo que obligado a intervenir a la presidenta de la Comisión, Carmen de Rivera (Cs), para pedirles que se ciñeran al tema del día.

"CAUSA GENERAL"

Campdepadrós ha criticado el papel de la Fiscalía el 1-O, acusándola de actuar como "brazo represor de ideas políticas" y de colaborar a abrir una causa general contra el independentismo.

Le ha reprochado que Fiscalía empezara a investigar el delito de sedición en 2015 "cuando solo se planteaba un debate político", y ha asegurado que el Ministerio Público amparó investigaciones según él irregulares por parte de la Guardia Civil, convertida en una policía política, ha dicho.

Orobitg le ha afeado las investigaciones contra alcaldes, y en concreto la querella al alcalde de Agramunt (Lleida) y diputado de ERC en el Parlament, Bernat Solé, por presunta desobediencia, al considerar que hay disparidad de criterios que les generan "inseguridad jurídica".

Aragonés se ha mostrado indignado de que en la memoria fiscal no se haga mención a la "violencia del 1-O" y ha reprochado al fiscal que, siendo el garante de la legalidad, no haya cumplido con su deber de perseguir delitos investigando los 800 lesionados supuestamente a manos de la policía que no denunciaron, ha dicho.

MEMORIA 2018

Bañeres ha valorado al inicio de su intervención que se haya podido recuperar la "normalidad institucional" con su comparecencia en el Parlament, ya que la última presentación de memoria de un fiscal superior fue en diciembre de 2014, "por razones que no hace falta analizar ahora".

Sobre la memoria, entre otros datos ha destacado el aumento del 44% de delitos de odio entre 2016 y 2017, pasando de 272 a 393 atestados por este motivo, y con un aumento del 124% de los delitos de odio por orientación política.

En términos generales, los procedimientos incoados por la Fiscalía se redujeron un 1,27%, por lo que, según el fiscal, el volumen de delincuencia en Cataluña "se ha estabilizado", y en cambio las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía crecieron un 13,77%.

A preguntas de Lorena Roldán (Cs), Bañeres ha explicado que no tienen cifras de cuántos fiscales se quieren marchar de Cataluña por el clima político; y sobre los ataques a sedes judiciales, ha valorado que "no es el camino" y ha confiado en que las diligencias de los Mossos d'Esquadra cristalizarán para identificar a los responsables.