Fiscales ven "inadmisible" que el Ministerio de Justicia quiera "romper la negociación" si hacen huelga este lunes

Publicado 17/11/2018 13:20:55 CET

Plantearán "otra jornada de huelga o dos jornadas consecutivas" si el Ministerio no retoma la negociación

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha señalado que es "inadmisible" que el Ministerio de Justicia haya advertido con "romper la negociación" si jueces y fiscales hacen huelga este lunes.

"La amenaza de la ministra (Dolores Delgado) ha sido intentar disuadir un seguimiento masivo, ya que si el seguimiento no es masivo nuestra fuerza va a decaer", ha señalado este sábado el portavoz de APIF, Miguel Pallarés, durante un desayuno informativo en Madrid.

Asimismo, ha añadido que el Ministerio de Justicia ha acordado la detracción de haberes para todos aquellos profesionales que participen en la huelga, es decir, que se descuente de su nómina la parte proporcional al tiempo que han estado realizando el paro laboral.

"Si hacemos huelga es porque pensamos que tenemos derecho. Si vamos a la huelga la contrapartida tiene que ser que haya una detracción de haberes", ha explicado Pallarés, destacando que espera que la huelga

"sea un éxito" y que la ministra de Justicia "retome la negociación".

En caso de que el Ministerio "no haga caso", el portavoz de APIF ha anunciado que plantearán "otra jornada de huelga, o dos jornadas consecutivas". "Somos conscientes del daño que se provoca al ciudadano por el colapso que hay en la justicia. Es un daño colateral que somos conscientes que se produce, pero ojalá no tengamos que hacer más huelga", ha precisado.

Entre las reivindicaciones de los fiscales, la asociación ha destacado la despolitización de la justicia; la mejora del funcionamiento de la justicia como servicio público; la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que limita los plazos de la instrucción a causas penales; o reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal.

España, según ha subrayado el portavoz de APIF, "ha dado un salto importante en todo menos en la justicia". "A la justicia nunca le llega la hora, nunca hay dinero para la justicia. Hay que invertir en sistemas que puedan funcionar de forma ágil en toda España. Si no hay medios el servicio se queda obsoleto", ha criticado.

Durante el encuentro, varios fiscales de la asociación han coincidido en apoyar la derogación del artículo 324 de LECrim, por acortar los plazos en la investigación de los delitos "de manera insensata". "Nos están diciendo que los procedimientos abreviados se tienen que terminar en seis meses sí o sí, pero no hay medios. Un delito de corrupción es de broma investigarlo en seis meses", han criticado.

La asociación también ha hecho referencia a que en diez años los fiscales han perdido "un 22% de poder retributivo", que "no se vela" por su salud laboral o que no tienen conciliación familiar "en absoluto". "Hay un abandono lamentable de la institución. Los fiscales no pueden cambiar el destino durante diez años, esto produce un daño enorme porque hay familias separadas", ha asegurado uno de los fiscales.

En este sentido, el fiscal Salvador Viada ha asegurado que en justicia "se gasta mucho, pero se gasta mal", porque hay una "descoordinación" entre el Gobierno y las comunidades autónomas. "Claro que se gasta dinero, pero se gasta tan mal que no rinde. Los medios materiales de la justicia están en gran medida transferidos a las comunidades autónomas y el Ministerio se encarga de lo demás", ha concretado.

La asociación ha recordado que la primera huelga que convocaron, el 22 de mayo con el Partido Popular en el Gobierno, "fue un éxito" y tuvo un 47 por ciento de participación por parte de los fiscales. "La actual ministra de Justicia participó en la primera huelga y declaró que fue un éxito. Esta huelga va contra el actual equipo ministerial que no ha avanzado nada en estos temas", ha afirmado Pallarés.

Por otro lado, APIF ha criticado el pacto alcanzado entre Gobierno y PP para elegir a Manuel Marchena nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "En este pacto ha salido el gordo antes del sorteo. PP y PSOE han elegido al presidente antes que a los vocales", ha señalado uno de los fiscales.

"Este pacto se ha hecho de forma opaca, sin transparencia entre los dos grandes partidos. Esta vez ha sido particularmente grosero, no pueden pactarlo así", ha lamentado otro.

Por último, la asociación ha destacado que van ha hacer un curso cerrado para fiscales sobre los aspectos legales y de derecho relacionados con la situación en Cataluña, para hacerse "una idea de la realidad del derecho en este conflicto".