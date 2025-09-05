La Fiscalía advierte del "progresivo incremento" de nuevos fiscales pendientes de destino: de 116 en 2023 a 146 en 202

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil en la Fiscalía General del Estado. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

Urge a crear plazas "que sean únicamente" de segunda categoría hasta alcanzar la equiparación con la carrera judicial

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha advertido del "progresivo incremento" de nuevos fiscales pendientes de destino --de 116 en 2023 a 146 en 2024-- y ha lamentado que la situación se agrave "progresivamente" debido a que no se crearon suficientes plazas para acomodar la plantilla a la oferta pública en los procesos selectivos por oposición que se convocan anualmente.

Así consta en la Memoria Anual del Ministerio Público relativa al año 2024 que ha presentado este viernes el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el acto de la apertura del año judicial que preside el Rey Felipe VI.

Desde la Fiscalía inciden en que se trata de una advertencia que se ha realizado en años anteriores y subrayan las nuevas cifras recogidas en la Memoria. Según los datos recabados, "terminado el ejercicio de 2024, son exactamente 146 los abogados fiscales en expectativa de destino, 79 de la 62ª promoción y 67 más de la 61ª, que no han obtenido plaza en propiedad en los concursos de traslado celebrados durante el año", precisan.

En este sentido, el Ministerio Público recuerda que a dichas plazas "aspiran no solo los fiscales en expectativa, sino también todos aquellos fiscales de segunda y tercera categoría integrados en la carrera fiscal y que cumplan con las exigencias".

"LA SITUACIÓN SE AGRAVA PROGRESIVAMENTE"

El equipo de García Ortiz considera que "la situación se agrava progresivamente dado que la creación de nuevas plazas no se ha llevado a efecto en número suficiente para acomodar la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal a la oferta pública efectuada en los procesos selectivos por oposición que se convocan anualmente y que, a su vez, tratan de acomodar el número de fiscales de nueva incorporación a las necesidades reales de la carrera".

Así las cosas, señala que es "urgente que las plazas que se creen sean únicamente plazas de segunda categoría hasta alcanzar la equiparación con la carrera judicial, rebajar las ratios de espera de los abogados fiscales hasta obtener el ascenso a la segunda categoría y poner fin a la brecha existente entre fiscales de segunda categoría y plazas de segunda en la planta del Ministerio Fiscal".

En el marco de la Memoria, la Fiscalía también recoge los datos relativos al perfil de los 79 integrantes de la 62ª promoción de acceso a la carrera fiscal, conformada por 71 mujeres y 29 hombres.

Según precisa, los miembros de esta promoción tienen una edad media de 29 años; más de un 25% proviene de Andalucía; y cerca del 18%, de la Comunidad de Madrid. "El tercer puesto en cuanto a procedencia lo comparten Castilla y León, Cataluña y la Comunidad Valenciana con un 7,59% de los aprobados en cada una de estas comunidades autónomas", señala el documento.

CREA UNA HERRAMIENTA PARA EVALUAR LAS CARGAS DE TRABAJO

La Fiscalía también señala en su Memoria que en 2024 puso en marcha un proyecto para "obtener unas pautas objetivas y uniformes para evaluar la carga de trabajo del Ministerio Fiscal en sus órganos territoriales".

Los de García Ortiz sostienen que dicha herramienta "permitirá la obtención de datos por parte de la Fiscalía General del Estado para analizar qué respuestas dar para lograr una mayor eficacia en la distribución del trabajo, evitar la sobrecarga, valorar las necesidades de cada plantilla, y su adaptación a las nuevas necesidades de la carrera fiscal".

Asimismo, el Ministerio Público recoge en el dossier que en 2024 se realizaron las "gestiones oportunas" para "dotar de un medio tecnológico adecuado para el canal del informante" de la Fiscalía, creado en la página web fiscal.es.

ESTUDIA LA APLICACIÓN DE LA IA EN LA FISCALÍA

Según consta en la Memoria, la Unidad de Apoyo y la Fiscalía Especial Antidroga impulsaron en 2024 la elaboración de un "Estudio Normativo y Comparado sobre los modos de aplicación de la Inteligencia Artificial en las Investigaciones Contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado".

Dicho proyecto llevó a cabo un estudio en derecho comparado de distintas herramientas de inteligencia artificial que pueden aplicarse en el ámbito de la investigación criminal y pueden servir de apoyo en el desempeño de las funciones de los fiscales, especialmente en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, "para posteriormente poder extender su aplicación al resto de las actividades criminales".

Asimismo, el proyecto estudia "los medios personales y materiales necesarios para la creación de equipos que puedan desarrollar herramientas de inteligencia artificial adaptados a las necesidades de la Fiscalía".

Por su parte, como en años anteriores, la Fiscalía insiste en la necesidad de tener "autonomía presupuestaria", al considerar que es "una garantía para el ejercicio de sus funciones".

"El Ministerio Fiscal es el único órgano constitucional o de relevancia constitucional que carece de autonomía presupuestaria, sin que exista motivo alguno para que no le sea reconocida", subraya.