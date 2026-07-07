La Fiscalía y la Agencia Tributaria refuerzan su colaboración contra el narcotráfico y la corrupción

Archivo - Sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), a 8 de junio de 2023, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Tributaria han reforzado su colaboración contra el narcotráfico y la corrupción mediante un acuerdo para crear una unidad de apoyo de la AEAT en la Fiscalía Antidroga y mantener la unidad ya existente en Anticorrupción.

Según han informado fuentes del Ministerio Público a Europa Press, la nueva unidad de apoyo de la AEAT en Antidroga asesorará y proporcionará información técnica en las investigaciones de la Fiscalía por narcotráfico y blanqueo de capitales.

Estas mismas fuentes han precisado que dicha unidad elaborará informes patrimoniales, llevará a cabo la práctica de diligencias de investigación y el ejercicio de las funciones de coordinación y enlace, cuando sea preciso con otros agentes o unidades competentes de la Agencia Tributaria, como el servicio de vigilancia aduanera.

En dicho acuerdo, ambos organismos han respaldado además conservar la unidad de apoyo que ya existe en la Fiscalía Anticorrupción, según han añadido.

La unidad de apoyo se encarga de realizar los informes, auditorías y actuaciones que le requiera la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción o la Fiscal General del Estado.

Asimismo, mediante este acuerdo la Fiscalía General del Estado y la Agencia Tributaria se comprometen a colaborar en programas de formación y perfeccionamiento para la lucha contra el blanqueo de capitales, contra la corrupción y contra la delincuencia organizada, que estarán dirigidos a fiscales y funcionarios de Hacienda.