La Fiscalía de la AN descarta recurrir el tercer grado al preso de ETA Jon Bienzobas por su "evolución"

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha acordado no recurrir el tercer grado del preso de ETA Jon Bienzobas ante su "evolución" y la cercanía del cumplimiento de la condena.

Así lo han comunicado este jueves fuentes fiscales, después de la concesión de ese estatus penitenciario por el Gobierno vasco a Bienzobas, condenado, entre otras causas, por el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente.

El Ministerio Público ha señalado que las condenas impuestas a Bienzobas ascienden a 266 años de cárcel y el límite fijado de cumplimiento es de 30, que se cumplirán el próximo mes de noviembre.

Además, ha manifestado que "en el informe psicológico se destaca que el interno se mostró el interno se ha mostrado colaborador y receptivo con el análisis de factores de índole personal, social y familiar relacionados de manera directa o indirecta con su actividad delictiva".

"El interno se encuentra ubicado en el módulo de respeto, aceptando bien la normativa institucional y la específica de este tipo de módulos, con una valoración positiva", han indicado, para agregar que en 2025 "comenzó a participar en las actividades relativas a justicia restaurativa".

Así, ha afirmado que, "dada la evolución del interno, los permisos de salida disfrutados y, especialmente, la cercanía del cumplimiento de la pena, no se recurre" el tercer grado.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, denunció que esta concesión del tercer grado supone "un nuevo fraude" en la ejecución de las condenas a los reclusos y "confirma" que el Ejecutivo vasco "continúa consolidando una política penitenciaria orientada no a favorecer una reinserción real, sino a facilitar la semilibertad con una apariencia formal de legalidad". "Oculta que muchos terceros grados acaban convirtiéndose en una libertad casi total", añadió.