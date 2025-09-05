La Fiscalía asegura que la causa abierta al fiscal general ha "condicionado notablemente" su política de comunicación

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, durante el acto de Apertura del Año Judicial 2025/2026, en el Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo, a 5 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - EFE/Chema Moya POOL

Señala que "muchos" fiscales se han "cohibido" a la hora de facilitar información a los medios

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha manifestado que la causa abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha "condicionado notablemente" su política de comunicación y "ha cohibido a muchos" fiscales a la hora de facilitar información a la prensa.

Así lo reconoce en la Memoria Anual del Ministerio Público relativa al año 2024 que ha presentado este viernes el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el acto de la apertura del año judicial que preside el Rey Felipe VI.

"Es evidente que la actividad de comunicación de la Fiscalía se ha visto notablemente afectada por la causa abierta contra la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid y el fiscal general del Estado, cuyo origen fue la emisión de una nota de prensa de la Fiscalía de Madrid para facilitar a la opinión pública información veraz y rigurosa", señala.

Así las cosas, sostiene que el desarrollo de la causa "ha condicionado notablemente la actividad del Gabinete de Comunicación de la Fiscalía General, a la vez que ha cohibido a muchos miembros del Ministerio Fiscal a la hora de facilitar información a los medios de comunicación".

En este sentido, el equipo de García Ortiz considera necesaria "una profunda reflexión sobre cómo puede afrontar una institución pública su deber de informar de manera directa y transparente para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz sin que eso suponga un riesgo o genere temor".

"ESFUERZO DE COMUNICACIÓN" CONTRA "LA DIFUSIÓN DE BULOS"

El Ministerio Público asegura que "vivimos un momento muy delicado, en el que la difusión de bulos, informaciones carentes de rigor, tergiversadas o interesadas se propagan con enorme facilidad en la sociedad, no solo a través de redes sociales, sino también a través de otros canales más consolidados". Y, según afirma, "algunas de esas informaciones están encaminadas a deslegitimar las instituciones públicas".

Por eso, defiende que como institución "debe hacer un esfuerzo de comunicación y transparencia, no solo para reforzar, de manera voluntarista, la confianza de la ciudadanía en los órganos democráticos, sino porque tiene la obligación legal de informar a la opinión pública".

En esta línea, recalca que "solo la información veraz y contrastada" garantiza el derecho a la información consagrado en la Constitución. "Lo contrario, la desinformación, constituye una amenaza global para los sistemas democráticos y para las instituciones del Estado de derecho, ya que socava los cimientos que las sostienen, fundamentalmente el de la confianza que los ciudadanos han de tener en ellas", sostiene, al tiempo que insiste en que "cuando los ciudadanos desconfían del sistema buscan otras alternativas al mismo".

EL TUIT CON MAYOR ALCANCE, EL COMUNICADO DEL DÍA DE LA IMPUTACIÓN

En el marco de la Memoria, el Ministerio Público también hace mención su política de comunicación en sus redes sociales. Según sus datos, el mensaje con "mayor alcance e interacción de 2024" fue el comunicado del fiscal general publicado el 16 de octubre, día en el que el Supremo abrió causa en su contra por revelación de secretos.

"Con 706.000 impresiones y 45.483 interacciones, marcó un récord histórico en el canal", señala y apunta que ese mismo día "también generó una notable respuesta el anuncio de su entrevista en el programa La Noche en 24h, de RTVE, que alcanzó 56.973 impresiones y 1.517 interacciones".

Respecto a las publicaciones realizadas en Instagram, el Ministerio Público destaca que entre las publicaciones con más "impacto" se encuentra también el comunicado de García Ortiz del 16 de octubre, que registró 5.198 visualizaciones y 115 interacciones.