Fiscalía y la defensa de Gómez piden archivar la pieza de malversación y las acusaciones que testifique Sánchez

Archivo - Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La esposa del presidente, su asesora y el delegado del Gobierno en Madrid no han acudido personalmente a la vista

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez han pedido al juez Juan Carlos Peinado que archive la investigación que dirige por presunta malversación en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa, mientras que las acusaciones populares han solicitado que se cite de nuevo como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que así se ha pronunciado el Ministerio Público, el abogado de Gómez y las acusaciones dirigidas por Hazte Oír en la "comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado" celebrada la tarde de este sábado durante más de una hora y media.

Según las fuentes consultadas, los otros dos investigados --la asesora de Moncloa y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre-- también han pedido al juez Peinado que archive la pieza separada en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de la trabajadora de Moncloa y si ésta desempeñó funciones privadas para la mujer del jefe del Ejecutivo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid fijó esta vista con el fin de informar a los investigados de que ha transformado las diligencias relativas a esta pieza separada para que, en caso de que sean juzgados por malversación, lo haga un jurado popular, es decir, ciudadanos y no un tribunal conformado por jueces.

No obstante, Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Francisco Martín Aguirre han optado por no acudir al juzgado y enviar únicamente a sus letrados a la comparecencia. Con todo, se ha puesto en marcha el dispositivo de seguridad habitualmente desplegado las otras cuatro veces que la esposa de Pedro Sánchez ha acudido al juzgado.

Según las fuentes consultadas, las defensas se han amparado en una circular de la Fiscalía del 29 de diciembre de 1995 sobre el proceso ante el tribunal del jurado, que fija que la presencia de los investigados en la comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado "no es indispensable".

Dicha circular sostiene que en este tipo de comparecencias solo se concretan los términos de la imputación y es suficiente con que acuda la defensa del investigado porque "no se practican diligencias de instrucción y por tanto, tampoco la declaración del imputado".

En declaraciones a la prensa, el abogado de Gómez ha insistido en que la esposa de Pedro Sánchez no tenía "obligación" de acudir al juzgado personalmente. Preguntado por qué no se le comunicó con antelación al juez de que no se presentaría, el letrado ha asegurado que "no hay ninguna obligación de comunicárselo".

Al hilo, Camacho ha manifestado que, al igual que las defensas de Álvarez y Martín Aguirre, la Fiscalía ha solicitado al juez que archive la causa "por no ser los hechos constitutivos de delito".

La vista, que finalmente se ha celebrado sin la presencia de los tres investigados, tiene lugar seis meses después de que el juez acordara abrir una pieza separada para investigar si se produjo un desvío de dinero público en la designación de la trabajadora de Moncloa y si ésta desempeñó funciones privadas para la mujer del jefe del Ejecutivo en la UCM.