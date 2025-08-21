La Fiscalía investiga si los municipios más afectados por los incendios cuentan con planes de prevención

Llamas del fuego de Quiroga, a 20 de agosto de 2025, en Bendollo, Quiroga, Lugo, Galicia (España). Quiroga es el concello más afectado de la provincia de Lugo por los incendios originados en Ourense. - Carlos Castro - Europa Press

El fiscal jefe de Medio Ambiente sostiene que la ola de fuegos responde a la "ausencia" o "aplicación improcedente" de planes de prevención

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo ha instado a los fiscales provinciales de dicha área a "comprobar" que en los municipios más afectados por los incendios forestales cuentan con planes de prevención, como fija la Ley de Montes de 2003.

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido el pasado lunes a todos los fiscales provinciales de medio ambiente, el fiscal jefe de dicha Fiscalía Especializada, Antonio Vercher.

Para el fiscal, "es evidente" que "la situación que en este momento (agosto 2025) estamos sufriendo es debido a la ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios". "De lo contrario no se explica lo que está pasando", señala.

Así las cosas, insta a los fiscales provinciales a exigir responsabilidades penales a quienes han tenido la "obligación" de elaborar dichos planes de prevención y no lo hayan hecho. Y apunta, además, que en los casos en los que la actuación no pueda ser constitutiva de delito, pueden informar a la "administración sancionadora" correspondiente.

Con todo, el fiscal jefe reconoce que "es evidente" que los incendios forestales "raramente tienen una sola causa y que su complejidad en ocasiones las causas son inabarcables, complicándose además por factores completamente ajenos, tales como son el debate político o por diferentes interferencias extrañas y de distinto tipo, que complican todavía más la situación".

No obstante, insiste en que "existe una obligación de objetividad e imparcialidad por parte del Ministerio Fiscal, reconocida en el artículo 124 de la Constitución Española", que les obliga a ·tomar en consideración aspectos a los que tradicionalmente, no se ha hecho alusión o simplemente no se han utilizado, pero que no son en modo alguno extraños en una materia que ya es novedosa per se".

Fuentes fiscales precisan a Europa Press que todos los años esta Fiscalía especializada envía escritos a la red de fiscales delegados para que se adopten medidas encaminadas a prevenir los incendios. Según recoge la misiva firmada el pasado lunes, el pasado febrero se elaboró el informe anual en el que se reiteró que "la prevención de los incendios foerestales es una prioridad para esta Fiscalía de Sala".