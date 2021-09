Fiscalía no ve delito en las donaciones de Podemos al 'Proyecto Impulsa' y solicita el sobreseimiento

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un informe ante el juez que instruye el 'caso Neurona', Juan José Escalonilla, en el que interesa el sobreseimiento de la investigación relativa a las donaciones de Podemos al denominado 'Proyecto Impulsa' --creado para destinar fondos del partido a entidades sin ánimo de lucro-- ya que "no existe indicio alguno" de apropiación o desvío de fondos en esa actividad.

En una nota informativa, la Fiscalía apunta que lo que pretende la acusación particular cuando solicita este tipo de investigaciones "es una constante auditoría del partido político al que perteneció". La ex senadora de Podemos Celia Cánovas explicó hace tres meses en un escrito remitido al juez que entre el 6 de junio de 2016 y 7 de febrero de 2017 aportó 5.500 euros al Proyecto Impulsa, y que en la hoja expresiva del presupuesto de Podemos de 2016 publicada en la web no aparecía dicho proyecto.

