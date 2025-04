Fiscalía pide hasta seis años de cárcel para el clan de los Kutayni por financiar a filiales de Al Qaeda en Siria

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha interesado penas que van de los cinco a los seis años de cárcel para diez miembros del clan de 'los Kutayni' por enviar fondos y material a personas y organizaciones vinculadas con Al Qaeda y sus filiales en Siria.

Así consta en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el Ministerio Público apunta que los hechos investigados son constitutivos de un delito de financiación del terrorismo.

Recuerda que ese clan es originario de la región de Idlib (Siria), considerada desde mediados del año 2017 feudo de la filial de Al Qaeda, y que movilizaron recursos y materiales en Siria, concretamente en las regiones de Hama e Idlib. De hecho, en el escrito se relata que llegaron a enviar incluso maquinaria industrial, camiones y ambulancias.

Indica, asimismo, que los acusados movilizaron esos recursos a Siria para varias milicias de Al Qaeda, liderando una de ellas Manaf Kutayni, hermano del acusado Fares Kutayni. Y que en 2017 la filial de Al-Qaeda en Siria, Jabhat Fatah al Sham, y otras cuatro facciones se reunificaron bajo el nombre de Hayat Tahrir al Sham (HTS).

LA 'HAWALA' PARA LA TRANSMISIÓN DE FONDOS

Para transmitir esos fondos a Siria usaban la 'hawala', un sistema de transferencias de capital entre dos zonas geográficas en el que no se produce movimiento efectivo de dinero, y que se basa en la confianza entre los responsables locales de la estructura, denominados hawaladores.

Explica, además, que los fondos recaudados fueron enviados entre 2013 y 2019 tanto a Manaf Kutayni como a Zaher Majid Dakakni, combatiente de Fatah Al Islam, y a Husam Kanaa, combatiente miliciano de Al Qaeda en el norte de Siria.

El Ministerio Público recuerda que la causa se reabrió en 2018 tras la solicitud formulada por medio de oficio de la Comisaría General de Información y ante las noticias de un inminente regreso de Human Kutayni --otro de los encausados--, de quien se afirmaba que se encontraba condenado en Siria por pertenencia a organización terrorista y por su relación con un atentado terrorista perpetrado en septiembre de 2008 en Damasco, Siria, que dejó 17 muertos.

La Fiscalía, que ha pedido el sobreseimiento para dos de los procesados, pide condenar a Momen Allaham, Fares Kutayni, Human Kutayni, Husam Kutayni, Ammar Kutayni, Bilal Kutayni, Muhammed Galeb Kalaje Zouaydi, Mohammad Mohammad Jamil Daoud y Rim Kutayni.

HAYAT TAHRIR AL SHAM

Por su parte, la defensa de Mohammad Mohammad Jamil Daoud --uno de los presuntos hawaladores--, dirigida por el letrado Armando Rodríguez, indica en su escrito de defensa que el nuevo Ejecutivo sirio, presidido por Ahmed al Shara, está conformado mayoritariamente por ministros que son miembros de HTS.

Y apunta que ese nuevo Gobierno ha sido reconocido por su homólogo español, que ha anunciado paquetes de ayudas de 11 millones para ese Estado. "La continuación del presente procedimiento resultaría del todo absurda y, por esa regla de tres, todos los miembros del Ejecutivo español deberían de ser procesados" por esas ayudas a HTS, una "supuesta organización terrorista".

Lamenta así que a su representado se le pida un total de 5 años de prisión por, supuestamente, enviar 325 euros a una persona a la que se presupone terrorista, mientras el ministro de Asuntos Exteriores español "puede anunciar libremente el envío de partidas de 11 millones de euros a un gobierno formado por personas que formaría parte de la misma organización terrorista".

Por otro lado, resalta que en los movimientos de cuentas de su representado y de sus sociedades "no se ha encontrado evidencia alguna que permita relacionarle con el delito de financiación del terrorismo"; y que "no tiene ningún tipo de vinculación orgánica con la carnicería de la Mezquita Central de Madrid" --regentada por los Kutayni-- por lo que "no es gerente ni contable de la carnicería" que fue objeto de investigación.