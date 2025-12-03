Fiscalía pide al Supremo que prohíba salir del país a un exdirectivo de Acciona por los amaños de obra del 'caso Koldo'

El exdirectivo de Acciona, Justo Vicente Pelegrini (C), ha su llegada al Tribunal Supremo, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este miércoles al magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo' que aplique una serie de medidas cautelares a Justo Vicente Pelegrini, quien fuera director de Construcción de Acciona para España y permanece investigado en la causa. En concreto, ha reclamado que le retire el pasaporte, que le prohíba salir del país y que le obligue a comparecer cada quince días en sede judicial.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el jefe de esta Fiscalía Especializada, Alejandro Luzón, ha planteado su solicitud al magistrado Leopoldo Puente en el marco de una vista que se ha celebrado después de que Pelegrini declarara como investigado en el marco de la causa en la que se indaga en una presunta trama de amaños en licitaciones de obra pública a cambio de mordidas.

Las acusaciones populares se han adherido a la petición de la Fiscalía, mientras que la defensa ha mostrado su oposición, según han apuntado las fuentes consultadas. Está pendiente que el instructor resuelva la petición.

Cabe recordar que el magistrado citó a comparecer a Pelegrini a raíz de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre varias obras adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Acciona con Servinabar, mercantil que se sitúa en el epicentro de la presunta trama integrada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))