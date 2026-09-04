La Fiscalía respalda que la Audiencia Nacional investigue la crisis de Ceuta y pide el secreto parcial

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España).- Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) se ha mostrado a favor de que este tribunal investigue la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, incidiendo en que "los efectos más relevantes" de lo sucedido "se produjeron en territorio español" y considera que está capacitado para "afrontar fenómenos criminales complejos y organizados". Además, ha interesado el secreto parcial de la investigación.

A través de una nota de prensa, ha indicado que el fiscal jefe, Jesús Alonso, ha informado a la jueza María Tardón que considera a la AN "competente para conocer del asunto referido", ya que "hay que tener en cuenta que el resultado principal investigado, consistente en la entrada masiva e irregular de personas, se produjo en la ciudad de Ceuta, esto es, en territorio nacional".

"De acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español", ha apuntado.

El Ministerio Fiscal ha añadido que "los hechos investigados serían constitutivos, sin perjuicio de la ulterior calificación jurídica que resulte de la instrucción, de delitos cuya investigación corresponde a órganos con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados".

Unos hechos que, bajo su punto de vista, pueden ser considerados "en esta fase inicial del procedimiento" como presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, "agravado por la posible comisión en el seno de una organización y por en peligro la vida o la integridad física de las personas afectadas", y en concurso con homicidio y lesiones por imprudencia grave, así como supuesta organización o grupo criminal.

La Fiscalía ha señalado que la investigación deberá determinar si los hechos "pudieran integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado".

Y ha solicitado que, "dada la concurrencia de razones excepcionales", la jueza declare el secreto parcial de las actuaciones.

Tardón, que abrió diligencias previas sobre Ceuta tras una denuncia de la organización Iustitia Europa, tiene que decidir si es competente para quedarse con la investigación y por ello había pedido a la Fiscalía que se pronunciara al respecto.