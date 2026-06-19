Fiscalía suspende el expediente a fiscales mencionadas en 'caso Plus Ultra' hasta que se cierre la investigación a ellas

Archivo - Sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), a 8 de junio de 2023, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado ha suspendido el expediente que abrió a Pilar Rodríguez, exjefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, y a María Luisa Llop, destinada en la Audiencia Nacional, mencionadas en conversaciones de los investigados del 'caso Plus Ultra', hasta que "no haya recaído sentencia o auto de sobreseimiento firmes, en relación con hechos atribuidos a las fiscales concernidas".

En este sentido, recuerda que el Reglamento del Ministerio Fiscal "prevé que pueda iniciarse expediente disciplinario" por hechos que hayan determinado la incoación de un procedimiento penal, si bien precisa que "no se dictará resolución hasta tanto no haya recaído sentencia o auto de sobreseimiento firmes en la causa".

Y razona que "la declaración de hechos probados contenida en la resolución que ponga término al procedimiento penal vinculará a la resolución que se dicte en el expediente disciplinario".

Asimismo, Inspección Fiscal pide al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, para que "informe y remita las resoluciones judiciales que recaigan" en la causa respecto de esas fiscales.

"HACER UN KITCHEN GABINET"

La ex fiscal superior de Madrid Almudena Lastra ya abrió expediente gubernativo a Rodríguez, ahora destinada en el Tribunal Supremo, y a Llop el pasado mayo.

Y lo hizo pocos días después de que se conociera un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que investiga, entre otros, al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntamente haber liderado una trama de tráfico de influencias para conseguir el rescate a la aerolínea.

En dicho informe, los investigadores señalan que la trama buscó influir en las diligencias que se abrieron en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid para investigar la ayuda pública de 53 millones de euros concedida por el Gobierno en 2021.

Los agentes recogen que el abogado Miguel Palomero indicó al exdirectivo de la aerolínea Rodolfo Reyes que preguntaría "cómo es la juez del 15", Esperanza Collazos, y que "la fiscal jefa es amiga".

"Hay que cortar esto", adujo el abogado, a lo que Reyes respondió "absolutamente", y le instó a que hablara con "Julio" Martínez Sola, presidente de Plus Ultra: "Y lo cortamos". A esto, Palomero llamó a "hacer un Kitchen Gabinet".