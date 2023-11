FJI considera "muy grave" que Sánchez diga que se han instrumentalizado instituciones: "Es tan fácil como denunciarlo"

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, ha asegurado este jueves que es "muy grave" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegure que en España se han dado casos de 'lawfare' o instrumentalización de la Justicia para la persecución de rivales políticos.

En declaraciones a Europa Press, Portillo ha señalado que si el jefe del Ejecutivo "entiende que determinados jueces fueron instrumentalizados para la consecución de fines políticos tendría que plantear una querella en Fiscalía para perseguir a esos jueces".

En una entrevista en TVE, recogida por esta agencia de noticias, Sánchez ha señalado que "definitivamente" se han instrumentalizado instituciones públicas para perseguir a adversarios políticos y ocultar pruebas en causas judiciales "que afectaban al Partido Popular". "Eso es la 'Operación Kitchen'", ha añadido.

De este modo ha defendido que el PSOE aceptase incluir el término 'lawfare', que hace referencia a la guerra judicial contra adversarios políticos, en el acuerdo firmado con Junts a cambio de los votos para su investidura.

"Si se esta refiriendo a que parte de la instrumentalización parte de órganos judiciales sería una acusación muy muy grave que no debería pasar desapercibida para nadie. El 'lawfare' existirá o no donde no existe delito de prevaricación, pero en España existe. Si cree que se están dictando resoluciones a sabiendas, tan fácil como denunciarlo", ha instado el presidente de FJI.

Con todo, desde su punto de vista "lanzar de forma general las sospechas de que los jueces están siendo utilizados hace un flaco favor a la imagen del país y a la cantidad de profesionales" que están "cada día trabajando para dar respuesta a sus problemas", ha zanjado.