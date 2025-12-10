El fotógrafo de Europa Press Fernando Sánchez, premiado por una foto del presidente mirando pasar a Cerdán

Archivo - El no saludo, accesit de Imagen del Parlamento 2025 - FERNANDO SÁNCHEZ - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo de Europa Press Fernando Sánchez ha sido galardonado con el Áccesit de Imagen del Parlamento, premio concedido por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), gracias a la imagen 'El no saludo', en la que se ve al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mirando por la espalda al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La fotografía fue tomada el pasado 11 de junio en el hemiciclo justo después de que Cerdán pasara junto al escaño del jefe del Ejecutivo camino del asiento que él todavía ocupaba en el Salón de Plenos.

Aquel día Cerdán negó haber participado en ninguna adjudicación ilegal y aseguró no tener ningún miedo ni nada de qué defenderse, pero al día siguiente dimitió como secretario de Organización del PSOE y dejó su escaño tras salir a la luz el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que le vinculaba con la trama de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras públicas.

PREMIOS DE RELATO

Por su parte, el fotógrafo Pedro Ruiz, que ahora trabaja para la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, se ha hecho con el Premio Imagen en el Parlamento gracias a su fotografía 'Los pilares de la democracia'. La instantánea muestra a un ujier portando un ejemplar de grandes dimensiones de la Constitución en el hemiciclo del Senado, después de tomar juramento a un nuevo miembro de la Cámara.

La APP también reconoce anualmente a los mejores relatos relacionados con las Cortes. En esta ocasión, el ganador del Premio de Relato Parlamentario es Segundo Sanz, periodista de OKDiario, por su relato 'Lucía, Galdós y el braille', mientras que al Accesit ha recaído en Ángel Luis Gigorro, funcionario del cuerpo de ujieres del Senado, por su relato 'Pan y cebolla'.