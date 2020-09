Francisco Martínez contactó con Rajoy en marzo de 2019 para entrar en listas de las generales y seguir así aforado

Ex secretario de Estado de Seguridad, en la tribuna del hemiciclo

También escribió a García Egea explicándole que estaba en el "lío" de la 'Kitchen' por lealtad al partido, a Rajoy y a Fernández Díaz

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El que fuera secretario de Estado de Seguridad con el Gobierno del PP Francisco Martínez, investigado en la pieza 7 de Tándem, se dirigió directamente al expresidente Mariano Rajoy cuando se enteró de que quedaba excluido de las listas del partido a las elecciones generales de abril de 2019 y que por tanto perdía su aforamiento, según el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press.

Martínez habría escrito el 24 de marzo de 2019 a Rajoy y le traslada lo que considera una injusticia, por lo que solicita que no le "dejen tirado", buscando otra fórmula como la de la Asamblea de Madrid para compensar su "lealtad y compromiso". A los fiscales no les consta que Rajoy respondiera a ese mensaje de Martínez, pero de hecho la propuesta alternativa de Martínez no fructificó.

Esta información ha podido ser recabada tras la entrada y registro por parte de la policía y a petición de Fiscalía en el domicilio de Martínez en marzo de 2020, un día antes de la declaración del estado de alarma. Se le intervinieron protocolos notariales, documentación en papel y se volcó el contenido de su teléfono móvil, algo que ha proporcionado archivos de interés sobre la operación 'Kitchen', dicen los fiscales.

Entre ellos se encontraba ese mensaje al expresidente popular, y otro que dirige al día siguiente (25 de marzo de 2019) al actual secretario general del PP, Teodoro García Egea. En él hacía referencia a un artículo de El Mundo en el que citando fuentes de Génova aseguraban que ni él ni Fernández Díaz irían en candidaturas por el caso 'Kitchen'.

Martínez le explica a García Egea que "quedarse tirado y marcado como un corrupto" por su propia formación le hacía "un daño irreparable", y le cuenta que había opciones que se podían haber explorado. "Soy comprensivo, leal y comprometido, precisamente por eso me he metido en este lío", añade.

En esa misma misiva, incide en que su horizonte judicial se debe a su lealtad "al partido, a Jorge Fernández y a Rajoy", y le asegura que sería igual de leal con el actual presidente del PP, Pablo Casado, y con él.

Meses más tarde, ya en enero de 2020, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, le citaba en calidad de investigado por su posible implicación en 'Kitchen', el operativo parapolicial que se habría sufragado con fondos reservados y cuyo objetivo sería sustraer información sensible del PP al que fue su tesorero, Luis Bárcenas, para ocultársela a la justicia.