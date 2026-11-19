El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a 18 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La Diputación Permanente del Congreso, el único órgano parlamentario q - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha afirmado este jueves, ante el 'cara a cara' entre los candidatos de PP y PSOE, que el "próximo Gobierno" va a depender "de dos partidos que no estarán en el debate", subrayando que se van a confrontar "dos modelos evidentes".

En una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, el ministro ha señalado que el ejecutivo que saldrá tras las elecciones del 29N será, o uno del PP con Vox, o uno del PSOE con Frente Amplio, "que es quien tiene que sacar el resultado necesario para que la izquierda sume". "Tan importante va a ser lo que confronten como las ausencias", ha resaltado.

Bustinduy también ha contrapuesto las candidaturas de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo frente a la liderada por Ada Colau en Frente Amplio. "Es la única fuerza con opciones de gobierno que presenta una mujer a la candidatura a la presidencia del Gobierno y creo que eso es algo también que se va a notar", ha afirmado.

Sobre las encuestas, el ministro ha señalado que "en todas las elecciones" los sondeos "han subestimado a la izquierda", como ocurrió, según ha recordado, en los comicios del 2023. "Si la gente y los barrios trabajadores salen a votar, una vez más las encuestas se van a estrellar", ha avisado.

PRESIÓN AL PSOE

Dicho esto, también ha pedido al PSOE que impulse medidas "que mejoran las condiciones de vida en las clases trabajadores" desde el Gobierno. "Lo importante no es una estrategia de marketing electoral o de campaña, o de si queda bonito un programa. Lo importante es hacerlo", ha subrayado el ministro.

"Lo que la gente valora de un gobierno progresista no es solo que no gobierne la derecha y la ultraderecha, es que de verdad se avance, y mejoren las condiciones de vida de las clases trabajadoras", ha añadido.