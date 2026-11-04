Frente Amplio celebra la derrota de Trump y avisa: "El 29N les toca a Feijóo y Abascal"

(I-D) El líder de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo; el ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero; el diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado; la exalcaldesa de Barcelon- Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Frente Amplio ha celebrado este miércoles la victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos, avisando de que lo siguiente, tras perder el presidente estadounidense Donald Trump, será que PP y Vox no logren la victoria en los comicios generales del 29 de noviembre en España.

"La derrota de Trump en Estados Unidos es una derrota de los tecno-oligarcas y de las políticas de recortes y motosierra", ha escrito Frente Amplio en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, en el que han reiterado que tras la victoria de Lula da Silva en Brasil, el 29 habrá triunfo progresista en España. "Hay que defender a las familias trabajadoras y fortalecer los servicios públicos", ha recalcado.

En la misma línea se ha pronunciado la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, que ha destacado que en las últimas citas electorales internacionales, como en Brasil, Serbia y Estados Unidos, se ha demostrado que "la ciudadanía puede vencer a la extrema derecha y a sus aliados tecnooligarcas"

"El 29N hay que derrotar a Feijóo y Abascal para seguir ampliando derechos en España", ha exclamado en redes sociales la que fuera alcaldesa de Barcelona.

"ES LA HORA DE AMPLIAR DERECHOS"

Por su parte, el cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delegado, ha indicado que tanto Flávio Bolsonaron en Brasil como Trump en EEUU han perdido, por lo que "el intento de extender las ideas reaccionarias por el mundo queda claramente debilitado". "No es momento para estar a la defensiva, es la hora de ampliar derechos, libertades, democracia: a por todas", ha afirmado en 'X'.

El portavoz de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha apuntado además que Trump ha perdido, convirtiéndose en "una de las derrotas más humillantes que se recuerdan en EEUU". "Perdió Bolsonaro, y se dio a la fuga como un delincuente vulgar. Perdió Netanyahu, y acabará sentado ante un tribunal por sus crímenes contra la humanidad (...) El 29N les toca a Feijóo y Abascal", ha concluido el también ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Para el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, Trump "ha sufrido una de las derrotas electorales más abultadas en la historia de EEUU". "Lo hace frente a una ola de nuevos liderazgos más a la izquierda que señalan lo evidente. Al fascismo se le frena defendiendo los intereses de la clase trabajadora", ha abundado.