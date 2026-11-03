Frente Amplio cree que Feijóo tiene "pánico" de la huelga y le pide sacar sus "sucias" manos de los sindicatos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Casino de Madrid, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diputados de Sumar y candidatos de Frente Amplio a las elecciones del 29 de noviembre han señalado este martes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene "pánico" a lo que digan las calles el 11 de noviembre, día en la que está convocada la huelga general, y le han pedido que saque sus "sucias" manos de los sindicatos.

De esta forma han respondido a Feijóo, quien, en los Desayunos Informativos de Europa Press, ha pedido a los sindicatos "reconsiderar" la huelga general "contra la oposición", ya que, según ha dicho, si antes "era incomprensible", tras el accidente de Urda (Toledo) es "un grave error".

El diputado de Comuns Gerardo Pisarello ha recalcado que la huelga general que está planteada se hace contra quienes "precarizan" el trabajo y contra los "especuladores" en materia de vivienda, pero también en lo que afecta a otros servicios públicos, incluido el transporte en ferrocarril".

NO A LA "MOTOSIERRA DE MILEI"

A su juicio, la petición de desconvocatoria de esta huelga evidencia el "pánico" de Feijóo a que las calles digan "masivamente" que no quieren un Gobierno que pretende "aplicar la motosierra de (Javier) Milei" sobre los servicios públicos, sino "una alternativa política claramente comprometida con el blindaje del acceso a transporte, a los alimentos y la energía".

En la misma línea, el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha reprochado a Feijóo que pida desconvocar la huelga y le ha reclamado "que saque sus sucias manos de los representantes" de los trabajadores y que "deje de manipularlos y atacarlos". Sobre todo, teniendo en cuenta que, en su opinión, la propuesta económica de los 'populares' pasa por "recortar" la libertad sindical, por no subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y por "privatizar" las pensiones.

También sobre la huelga y la petición de Feijóo se ha pronunciado la diputada de Más Madrid Tesh Sidi, quien cree que el presidente del PP es el político "con menos autoridad" para dar consejos a los sindicatos, después de haber votado en contra de los reales decretos de vivienda.

COPIANDO A AYUSO

Con todo, Sidi sostiene que "la mejor campaña" para la izquierda es que Feijóo "la siga liando" con este tipo de declaraciones que, achaca a que "está copiando la estrategia a la señora Díaz Ayuso" para que se hable de su última "tontería" en lugar de su modelo de gestión o de cuál es su proyecto de país.

"Si fuera por Feijóo, se acabarían las huelgas, las manifestaciones, la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, el derecho a la eutanasia y el derecho al aborto", ha enumerado la diputada de Sumar, quien ha lamentado que el 'popular' haya perdido la oportunidad de "tender la mano" a los sindicatos y a la ciudadanía que exige una bajada de los precios de alquiler o que todo el salario se vaya por el "sumidero" de la vivienda.