Frente Amplio propone que la "familia elegida" pueda tener permisos retribuidos por cuidados

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau (i), durante un acto de precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, en la Plaça Sant Jeroni, a 8 de noviembre de 2026, Palma, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha propuesto este domingo que la "familia elegida", como amigos y vecinos cercanos, puedan tener permisos retribuidos por cuidados en casos de enfermedad, hospitalización, dependencia o crianza de menores.

La formación propone incorporar a la Ley de Familias el principio de libre designación de vínculos afectivos y de cuidados, tal y como ha desvelado este domingo la formación en un vídeo publicado por su candidata Ada Colau en sus redes sociales.

"¿Cuántas veces has sentido que tu amiga es tu familia? Cada vez pasa más que a lo mejor para cuidarte cuando estás enferma o en caso de hospitalización, para cuidar a los niños. Cada vez pasa más que, sobre todo mujeres, personas migrantes que no tienen aquí su red familiar o personas LGTBI, pero en general cualquier persona de toda la población, nos pasa que para cuidarnos en el día a día tiramos de una amiga, tiramos de una vecina, entonces lo que planteamos es que esta realidad tenga reconocimiento legal", ha explicado Colau.

La candidata de Frente Amplio ha asegurado que la medida busca que la norma reconozca "algo tan básico" como el derecho de cada persona a elegir quién le va a cuidar. La formación recuerda que actualmente los permisos retribuidos solo existen para vínculos familiares, como enfermedad, hospitalización, fallecimiento, cuidados por dependencia, acompañamiento y crianza de menores.

Sin embargo, el objetivo de Frente Amplio es reconocer las necesidades de cuidado de familiares y personas dependientes mediante permisos retribuidos suficientes y una mayor protección laboral para quienes asuman estas responsabilidades, sin que sea necesario mantener vínculos de parentesco o convivencia.

La formación precisa que el reconocimiento de estas redes de cuidados sería voluntario y no supondría la imposición automática de obligaciones de cuidado.