Un grupo de personas a bordo de un cayuco llegan a puerto escoltados por Salvamento Marítimo, a 23 de noviembre de 2026, en El Hierro, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

BRUSELAS 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La guardia europea de fronteras y costas (Frontex) baraja reforzar las operaciones de vigilancia aérea de la ruta migratoria hacia Canarias para cubrir las aguas de Senegal además de las de Cabo Verde que ya vigila, en respuesta a la petición de refuerzo trasladada por España.

"Existe la posibilidad de modificar los planes de vuelo de una aeronave de Frontex que ya se encuentra volando desde Cabo Verde, a fin de que cubra también la zona de búsqueda y rescate de Senegal", ha explicado en conversación con Europa Press un portavoz de la agencia europea.

De este modo, el organismo confirma haber recibido una petición por parte del Gobierno español que pide apoyo para la vigilancia de la ruta africana hacia el archipiélago canario, pero aclara que está aún "evaluándola". Otras fuentes europeas consideran que la respuesta llegará "pronto", sin aclarar la fecha.

Aunque no da plazos para la respuesta o su desarrollo, el portavoz apunta que la agencia explora como opción la reprogramación de las operaciones de la aeronave ya desplegada, lo que permitiría actuar "muy rápido", en un contexto en que el Gobierno canario acaba de declarar la emergencia sanitaria en El Hierro para coordinar la llegada masiva de migrantes a la isla.

España reclama desde hace tiempo el despliegue de agentes de Frontex en países como Senegal o Mauritania para reforzar sobre el terreno el control de sus fronteras y contener las salidas irregulares, pero a este respecto Frontex siempre ha mantenido que tales operaciones requieren un acuerdo específico entre la Unión Europea y el país en donde se pretende actuar, "y no existe ninguno".

BRUSELAS VE "INACEPTABLE" EL REPUNTE DE LLEGADAS Y DICE QUE CANARIAS YA TIENE APOYO DE FRONTEX

Entretanto, la Comisión Europea considera "inaceptable" el repunte de llegadas irregulares a las islas Canarias y fuentes del equipo del comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, aseguran a Europa Press que Bruselas sigue la situación "muy de cerca" y ofrece su "plena solidaridad".

"El comisario Brunner está en contacto estrecho con el presidente de Canarias (Fernando Clavijo) y con el ministro de Interior (Fernando Grande-Marlaska)", ha indicado la fuente, que subraya que tanto Frontex como la Agencia Europa de Asilo "ya están desplegadas" en suelo canario para apoyar a las autoridades en la gestión de la situación.

También recuerda que España tiene asignado en el presupuesto europeo para siete años que expira en 2027 un total de 1.000 millones de euros para dedicar a la gestión migratoria en su territorio.

La Comisión Europea, que hace apenas unos días presentó una propuesta para dotar de más poderes y recursos a Frontex, también está "intensificando las discusiones" con países terceros que son origen de las salidas ilegales de migrantes, ha explicado el portavoz, sin detallar qué países ni las medidas que discuten.

"Los traficantes de personas están jugando con las vidas de estas personas y esto tiene que acabar. Haremos lo que sea necesario para apoyar a los Estados miembro que afrontan esta situación", ha remachado el portavoz.