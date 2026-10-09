Fsas Technologies presenta una solución de refrigeración líquida para centros de datos de alta densidad

Archivo - Uno de los Centro de Procesamiento de Datos del Gobierno de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fsas Technologies ha presentado 'Cool-Safe Liquid Cooling Technology', una solución diseñada para superar las limitaciones de los 'racks' de centros de datos refrigerados por aire, a medida que los sistemas informáticos aumentan su densidad y generan cada vez más calor por las cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento (HPC).

Según ha informado la compañía, ante el incremento de las temperaturas en las instalaciones, los sistemas convencionales de refrigeración por aire ya no permiten disipar el calor con la eficiencia necesaria, lo que dificulta dar soporte a los entornos informáticos de nueva generación.

La empresa ha señalado que la tecnología de 'refrigeración líquida directa' ofrece una mayor capacidad de disipación térmica, al reducir el consumo energético, el espacio de infraestructura y el ruido.

Asimismo, permite rebajar los costes operativos a largo plazo mediante un menor desgaste de los componentes y la disminución de fallos en los sistemas.

Fsas Technologies ha indicado que la nueva solución contribuye a avanzar en los objetivos de sostenibilidad y a cumplir los requisitos normativos internacionales, entre los que se incluyen los objetivos de la 'Década Digital' de la UE para 2030, la 'Directiva de Eficiencia Energética' de la Unión Europea y la 'Ley de Eficiencia Energética' de Alemania.

La tecnología se basa en un sistema 'monofásico de circuito cerrado' con 'placas frías', el cual ofrece un equilibrio entre rendimiento constante, fiabilidad, rentabilidad y facilidad de implantación frente a alternativas más complejas como la refrigeración 'bifásica' o 'por inmersión'.

Dentro de esta oferta figura el 'rack' optimizado 'PRIMECENTER Rack M2 42U LC', equipado con la unidad de distribución de refrigerante CDU 4U de hasta 80 kW de capacidad, un colector capaz de dar soporte a hasta 72 nodos por 'rack' y módulos de refrigeración conectables a las CPU de servidores compatibles como los modelos 'PRIMERGY RX2540 M8' y 'PRIMERGY RX2530 M8'.

La compañía ha detallado que 'Cool-Safe Liquid Cooling Technology' se comercializa directamente a través de Fsas Technologies con precios variables según la configuración seleccionada, incluyendo servicios de instalación, implementación y soporte técnico continuado.