La Fundación de Víctimas pide ante eurodiputados que los beneficios a etarras se supediten a colaborar con la Justicia

Defiende la legislación española frente a la "no adecuación" europea en la doctrina Parot y la negativa a extraditar desde países como Bélgica

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Víctimas del Terrorismo ha pedido a la misión de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo cambios legislativos para que los beneficios penitenciarios de presos de ETA se supediten a la colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los 300 casos aún sin condena. Además, ha defendido la legislación española y la actuación policial y judicial, reprochando la "no adecuación" europea en casos como la doctrina Parot y la negativa a extraditar a huidos desde países como Bélgica.

"Quienes ya cercenaron el derecho a la vida no pueden pretender ningún perdón mientras siguen mutilando nuestro derecho a la justicia", ha asegurado Tomás Caballero, presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, reclamando de los eurodiputados --entre ellos varios españoles que acompañan a la misión, encabezados por Dolors Montserrat-- una legislación que "de verdad incentive esa colaboración".

Caballero ha planteado que se contemple esa colaboración como "determinante" para acceder a determinados beneficios penitenciarios o para "impedir el disfrute de determinados derechos por parte de los asesinos que hayan cumplido condena, pero no se hayan arrepentido de sus crímenes, como por ejemplo el de sufragio pasivo".

MAS EFICACIA ANTE PETICIONES DE EXTRADICIÓN

También ha expuesto como posibilidad actuar "de forma efectiva" cuando algún Estado miembro se decida a dar amparo a los terroristas en lugar de entregarlos para que puedan ser juzgados. En este sentido, aunque sin citarlo expresamente, se ha referido a la escasa iniciativa de partidos como EH Bildu a la hora de pedir colaboración por parte de los terroristas.

"Les invocamos a que pidan/soliciten a los terroristas y a quienes desde determinadas siglas políticas no dudan en mostrar su vinculación ideológica con ellos, incluso desde los asientos en el Parlamento de Bruselas, que arrojen luz a esos casos sin resolver; ellos tienen la información, ellos conocen los pormenores, ellos son los que pueden ayudar en su resolución".

Caballero ha asegurado que no se puede admitir "declaraciones de presunto arrepentimiento ni condolencias a las víctimas que no pasen por una contribución efectiva a mitigar, siquiera mínimamente, ese dolor". "Si de verdad quieren nuestro perdón, el de las víctimas y el de la sociedad", ha añadido, "deben comenzar por facilitar a las víctimas el acceso a uno de los principios más básicos de cualquier Estado democrático: la Justicia".

NINGÚN GESTO DE COLABORACIÓN

La crítica la ha centrado del lado de los terroristas. "No ha habido ningún gesto por parte de miembros de ETA condenados que haya arrojado luz en alguno de esos tres centenares de casos que aún quedan sin respuesta", ha recordado el presidente de la Fundación, Tomás Caballero, señalando que son 16 los casos esclarecidos -- según cifras de la AVT-- en esta década desde fin de la banda terrorista.

En este sentido, antes que a la acción policial o judiciales en los casos sin resolver, Caballero ha reprochado la "no adecuación" del marco europeo en casos como la 'doctrina Parot' --derogada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) derogó la doctrina Parot, lo que provocó que España tuviera que excarcelar a decenas de presos-- y la negativa a extraditar a terroristas desde países como Bélgica.

En la línea con lo sostenido con el fiscal Marcelo Azcárraga sobre la nula colaboración de los presos de ETA con las asesinatos sin resolver, el presidente de la Fundación ha recordado que la cifra actual se mantiene "en torno a las 300 víctimas", siempre que no se incluya los atentados previos a la Amnistía del 77, "o en 376 si las incorporamos".

INFORME ENTREGADO EN 2010

Como ejemplo ha citado que en 2010 entregó la Fundación a la Audiencia Nacional un informe de situación sobre 349 víctimas mortales y un número global de 270 procedimientos penales, aunque luego la Fiscalía matizó que eran 314 las víctimas mortales sin sentencia de autor material.

De 53 víctimas, la Fiscalía no contaba en 2010 con datos para poder determinar si finalmente existía resolución judicial, 133 habían prescrito, en ocho habían muerto los autores, en 48 no se conocían los autores materiales y en 53 sí había algún tipo de condena aunque no fuera al autor material.

"Diez años después, todo sigue igual, con las familias del 40% de las víctimas mortales de ETA sin conocer la autoría material del atentado que costó la vida a su ser querido y, consecuentemente, sin poder cerrar su duelo", ha denunciado Tomás Caballero, matizando que esto no supone una duda sobre la profesionalidad de los representantes de la Judicatura, ni de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

"Quiero poner en valor el ordenamiento jurídico de España, pionero y vanguardista en materia de lucha antiterrorista en el mundo occidental, quizás empujados por la triste experiencia que nos ha tocado vivir, incluso imitado en muchos países", ha continuado.

HUIDOS EN EUROPA Y AMÉRICA LATINA

En este punto, ha citado al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo para recordar que miembros de ETA reclamados por los tribunales han huido a terceros países de Europa y América Latina donde han permanecido a salvo, "unas veces de forma oculta, pero otras con el conocimiento, la tolerancia o la complicidad de las autoridades locales".

"Para la Fundación Víctimas del Terrorismo mayor ha sido", ha dicho, "la incidencia negativa que ha tenido la falta de colaboración internacional que los desajustes que ha habido en las actuaciones y procedimientos desarrollados por las autoridades judiciales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

En este sentido, ha subrayado que son "decenas" los miembros de ETA que han regresado desde Cuba, México o Venezuela a España en los últimos años, con los delitos que se les imputaba ya prescritos. Citando a la Fiscalía, ha apuntado que en diciembre de 2011 se cifraba en 50 las resoluciones judiciales --referente a 44 víctimas mortales-- en las que se declaraba el sobreseimiento.

Caballero ha reconocido ante la misión encabezada por la europarlamentaria Agnés Evren que "no logró entender muy bien el alcance" de la visita institucional al tener conocimiento de la misma, puesto que no duda del trabajo realizado por cuerpos policiales, jueces, fiscales y partidos políticos en España.

"Sólo gracias al compromiso de todos estos trabajadores públicos, y al empeño de la sociedad española, fue posible derrotar a una banda asesina que durante sesenta años sembró el terror en nuestro país". Por esto ha pedido no "desenfocar" el problema: "Somos conscientes de que la única vía realista para lograrlo es la colaboración de los miembros de la propia banda terrorista".