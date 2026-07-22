La Fundación Víctimas del Terrorismo reconoce en sus XXIII premios a Fernando Aramburu y a Jon Sistiaga

Archivo - El escritor Fernando Aramburu posa para Europa Press, en una imagen de archivo - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) reconocerá en sus XXIII premios anuales al escritor Fernando Aramburu con el Premio Derechos Humanos Adolfo Suárez, y al periodista Jon Sistiaga Escudero con el galardón de periodismo Fernando Delgado. Asimismo, la fundación reivindicará el papel de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, a la que le concederá el premio 'Mención Especial 2026'.

La entrega de estos reconocimientos tendrá lugar el miércoles 9 de diciembre en el Auditorio Mutua Madrileña, según detalla la organización en una nota de prensa recogida por Europa Press.

La fundación quiere reconocer a Fernando Aramburu por su "extraordinaria contribución a la defensa de la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo", especialmnente a raíz de la publicación de su libro 'Patria'.

"UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA PRESERVACIÓN DE LA MEMORIA"

"La obra ha contribuido decisivamente a visibilizar el sufrimiento de las víctimas y de sus familias, mostrando las consecuencias humanas de la violencia terrorista más allá de los acontecimientos políticos", explican desde la FVT.

Para otorgar el galardón, el jurado ha considerado que 'Patria' ha desempeñado "un papel fundamental en la preservación de la memoria de las víctimas, en su reconocimiento social y en la defensa de su dignidad como parte esencial de la historia reciente de España".

Por otra parte, la FVT entregará al periodista Jon Sistiaga su premio por "una trayectoria periodística estrechamente vinculada a la memoria de las víctimas de ETA y la divulgación de lo que supuso la violencia terrorista en España" a través de documentales, entrevistas y testimonios.

La organización ha subrayado el rigor, la independencia y el compromiso con la verdad que ha marcado la trayectoria de Sistiaga y que ha contribuido a que las nuevas generaciones "conozcan la realidad de más de seis décadas de terrorismo en nuestro país". Mención especial para un referente en la defensa de la memoria

RECONOCEN TAMBIÉN AL CENTRO MEMORIAL DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Además, en esta XXIII edición de los premios, el jurado ha concederá el premio 'Mención Especial 2026' a la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que acaba de cumplir cinco años desde su apertura al público y que a través de su labor de investigación, documentación y divulgación ha contribuido a "conservar el relato de lo sucedido".

Según ha detallado la FTV, con este galardón se reconoce "una aportación decisiva a la preservación de la memoria, la verdad, la justicia y la dignidad de las víctimas del terrorismo en España".

"El Memorial se ha consolidado como un espacio de reconocimiento público y homenaje permanente a quienes padecieron la violencia terrorista, contribuyendo a dignificar su memoria y a reforzar los valores de libertad, democracia y convivencia", han reiterado.

Por otra parte, en esta entrega de premios también se otorgarán los galardones escolares Ana María Vidal Abarca 'Una ciudad sin violencia' a alumnos de primaria, ESO y Bachillerato, así como a docentes.

El plazo de presentación de trabajos a las categorías de mejor proyecto docente, mejor material multimedia, mejor redacción, mejor dibujo de Secundaria y mejor dibujo de Primaria finaliza el próximo 30 de septiembre.