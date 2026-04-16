Fundación de Vox carga contra Sánchez por la cumbre de Barcelona: "Quiere que España sea sede de la izquierda radical"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante el evento 'Latin America, Spain and the United States in the Global Economy', organizado por la Cámara - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Disenso, perteneciente a Vox, ha arremetido este jueves contra el presidente, Pedro Sánchez, por la celebración de la IV Reunión en Defensa de la Democracia en la que participarán una decena de jefes de Estado y de Gobierno de izquierda del mundo. "Pretende convertir a España en la sede de la izquierda radical en Europa", ha advertido.

Este viernes 17 de abril Sánchez y el presidente brasileño, Lula da Silva, presiden la cumbre bilateral entre ambos países, la primera de este tipo que mantiene España con cualquier estado latinoamericano, en la que van a participar una decena de ministros de cada país y se firmarán acuerdos en distintos ámbitos: economía, agenda social, innovación, tecnológica y digital.

Este encuentro contará además con la presencia de mandatarios como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Asimismo, también asistirán el presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa; el presidente del Partido de los Socialistas europeos, el sueco Stefan Lofven; o el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. También lo harán por la parte española el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; Rodríguez Zapatero; y los actuales líderes de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo.

Foro Madrid, una iniciativa contra el socialismo impulsada por Disenso, ha tildado el evento de "alianza criminal izquierdista internacional" y "aquelarre socialista" y cree que el objetivo es lograr una "grotesca apoteosis" de Sánchez para ocultar que está "acorralado por la corrupción".

ESPAÑA, SU SANTUARIO

En un comunicado, Foro Madrid, que tilda a Lula y Sheinbaum de "figuras contrarias a la libertad", avisa de que la izquierda "busca hacer de España su santuario" ante el "debilitamiento del Foro de São Paulo en Iberoamérica".

Denuncian, además, una supuesta complicidad del Ejecutivo con "notorios radicales narcosocialistas, como la Cuba castrista, la Nicaragua del matrimonio Ortega Murillo o el agónico régimen chavista en Venezuela". También denuncia la "sintonía política progresista" con el islamismo "terrorista" del régimen de Irán, Hamás, Hezbolá y los Hermanos Musulmanes.

Asimismo, desde la fundación que preside Santiago Abascal, han indicado que España, a su juicio, ya se convirtió con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en la "cabeza de puente del narcosocialismo en Europa". Ahora, ven a Sánchez como "protector de estas corrientes en el continente".