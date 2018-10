Gallardón asegura que se ha atendido la "totalidad" de las peticiones de refuerzo que le ha pedido el Supremo

Actualizado 02/05/2013 17:00:48 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado este jueves que desde su departamento se ha atendido la "totalidad" de las peticiones de refuerzo que le ha hecho el Tribunal Supremo (TS), tras ser preguntado por la petición de la sala de lo penal de este tribunal, que ha pedido a Justicia más medios.

"Hay un extraordinario compromiso de la Justicia y el Tribunal Supremo por hacer efectivo los derechos que están garantizados en nuestra Constitución", ha indicado Gallardón en los actos de celebración del Dos de Mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid.

Según el ministro, el "principal problema" que tiene la justicia en España "no es su rectitud, que la tiene garantizada plenamente", sino su "lentitud" y, por lo tanto, "todos" tienen "que contribuir a que las resoluciones judiciales no solamente sean justas y fundamentadas en Derecho, sino a que además se produzca en un tiempo en el que la resolución de los conflictos no se convierta en inútil".

"Nosotros hemos atendido la totalidad de las peticiones de refuerzo que nos hizo en el orden penal", ha indicado, al tiempo que ha añadido que "la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal "introduce un papel mucho más importante para el Tribunal Supremo y beneficioso para toda la Justicia en España". "Las nuevas necesidades que tenga el TS de España, sin ningún género de dudas, serán satisfechas por el Gobierno de la Nación", ha sentenciado.