Gamarra acusa al Gobierno de poner "el ventilador" los últimos días cuando iba a "tragar" con Junts con Ley de Amnistía

"No todos somos iguales", proclama Gamarra, que ha subrayado que su partido sí tiene "principios" a diferencia del Ejecutivo



MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este miércoles al Gobierno de "tragar" con Junts para aprobar la Ley de Amnistía y ha señalado que "ahora se entiende" por qué en los últimos días se ha dedicado a poner "el ventilador" para que parezca que "todos son iguales", en alusión al ataque del PSOE al PP tras las informaciones publicadas acerca de que los 'populares' se abrirían a un indulto condicionado a Carles Puigdemont y estudiaron "24 horas" la amnistía. Sin embargo, ha subrayado que PSOE y PP no son iguales porque su partido sí tiene "principios".

Así se ha pronunciado Gamarra después de que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, haya asegurado que no duda en que habrá ley de amnistía y que cubre a "todos" los que participaron en el proceso independentista.

En declaraciones a los medios tras asistir al Foro ABC con la presidenta de Baleares, Marga Prohens, Gamarra ha señalado que las palabras de Bolaños confirman que se sigue "la hoja de ruta prevista por un Gobierno que no tiene principios".

La dirigente del PP ha recalcado que "la única duda" que tenían en su partido era si el Junts "cedía" y el Gobierno "tragaba". "Y está claro que el Gobierno traga por seguir estando en el Gobierno", ha enfatizado.

ACUSA AL GOBIERNO DE "NO TENER PRINCIPIOS"

En este sentido, Gamarra ha afirmado que están ante un Gobierno que "no tiene principios y que va a seguir avanzando para amnistiar a todos aquellos que tengan que amnistiar para seguirse garantizando los siete votos que le permiten seguir estando en el poder".

"Los últimos días ahora se entiende todo, de por qué se ha puesto el ventilador para que parezca que todos somos iguales, pero no todos somos iguales. Ellos están en el Gobierno porque no tienen principios y nosotros no lo estamos porque sí que los tenemos", ha aseverado Gamarra.

De esta forma, Gamarra ha aludido de forma implícita a la polémica abierta el pasado fin de semana después de que varios medios difundieran que el PP reconocía que había estudiado la posibilidad de una amnistía durante "24 horas", se abría a un indulto condicionado a Carles Puigdemont y reconocía que era difícil probar la acusación de terrorismo en el caso del expresidente catalán.

Las informaciones, matizadas después por la cúpula del PP, han provocado "desconcierto" y "estupefacción" entre cargos del partido, que no han ocultado su temor a que este "error" pueda afectar a las elecciones gallegas que se celebran el próximo domingo.

TELLADO: "BOLAÑOS CONFIRMA LO QUE SABE TODA ESPAÑA"

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado que el ministro de Presidencia ha confirmado este miércoles con la Ley de Amnistía "lo que sabe toda España".

"El PSOE cederá en todo y concederá todo para evitar el colorín colorado. La maquinaria de indignidad y cinismo del sanchismo a pleno rendimiento", ha manifestado Tellado en un mensaje en la red social 'X', antiguo Twitter, que ha recogido Europa Press.