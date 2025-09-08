Gamarra acusa a Leire Díez de "mentir" en el Senado: "Exigía protección para Cerdán porque estaba protegiendo a Sánchez"

Archivo - La vicesecretaria de Regenaración Institucional y diputada del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, durante una entrevista para Europa Press, a 23 de julio de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado a la exmilitante socialista del PSOE Leire Díez de "mentir descaradamente" durante su comparecencia en el Senado. Tras asegurar que "no actuaba por libre", ha señalado que ella "exigía protección" para Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, "porque estaba protegiendo al presidente del Gobierno y al Partido Socialista".

En su comparecencia en la comisión de investigación del Senado, Díez ha negado haber mantenido una relación "política, personal o de colaboración oficiosa" con Santos Cerdán, como tampoco haber cruzado "ni una sola palabra" ni haber tenido "contacto" alguno con el jefe del Ejecutivo, así como tampoco haberse reunido con Koldo García.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Gamarra ha acusado a Díez de "mentir descaradamente" en la Cámara Alta y ha subrayado que hoy saben que no solo contactó con Koldo García, sino que quedó con él, le daba "instrucciones", "le pedía discreción" y "exigía proteger a Santos Cerdán" en nombre de Ferraz.

"Exigía protección para Cerdán porque estaba protegiendo al presidente del Gobierno y al Partido Socialista", ha manifestado Gamarra, para subrayar que Leire Díez "no actuaba por libre", sino que ella es la muestra de cómo Sánchez "busca la obstrucción a la Justicia y a las investigaciones judiciales" para conseguir "blindarse ante la corrupción".

DECLARACIÓN DE LA ESPOSA DE SÁNCHEZ ANTE EL JUEZ

Además, la dirigente del PP ha recordado que la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, tendrá "nuevamente que comparecer ante un juez el próximo miércoles" para "declarar en relación a nuevos delitos".

"Ya son cinco los delitos por los que está siendo investigada la mujer del presidente del Gobierno, por los que está imputada en algunos de ellos", ha dicho, para añadir que "nunca antes ni la vida privada ni la vida institucional de un presidente habían coincidido en un espacio tan devastador para la imagen de España".

Gamarra ha recalcado que la 'vuelta al cole' del Gobierno consiste en "la vuelta a los tribunales y la vuelta a las portadas por sus escándalos" y ha reconocido que en España no se está viviendo "el arranque del curso político de un año más, sino la cuenta atrás de un Gobierno agotado".